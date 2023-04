V Novom Meste pretriedili skauti a dobrovoľníci komunálny odpad. Našli množstvo nedostatkov

Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že v nádobách končí zbytočne množstvo kuchynského a zeleného odpadu, ako aj plastov či tetrapakových obalov.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Ako triedia odpad Novomešťania? Aj na túto otázku mala priniesť odpoveď piatková akcia na centrálnom Námestí slobody, počas ktorej miestni skauti, pracovníci Technických služieb mesta a dobrovoľníci dotrieďovali náhodnú vzorku komunálneho odpadu. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že v nádobách končí zbytočne množstvo kuchynského a zeleného odpadu, ako aj plastov či tetrapakových obalov.

Miestne technické služby v spolupráci so súkromnou spoločnosťou a novomestskými skautmi sa rozhodli ukázať, čo všetko končí v čiernych kontajneroch na zmesový odpad. Do jeho analýzy sa zapojili aj Tomáš Daniel a Ema Komorechová. „Sme tu v rámci skautskej akcie. Prišli sme pomôcť vytriediť odpad, pomôcť tak mestu a stráviť spolu čas,“ povedal Tomáš Daniel.

V náhodne vybranom komunálnom odpade si všimol nevytriedený plast, zvyšky nedojedeného jedla vrátane plesnivých chlebov, ako aj kúsky zeleniny. Podľa Emy ide o jednoducho vytriediteľný druh odpadu a ľudia by sa mali nad sebou zamyslieť.

„Je potrebné, aby si to ľudia skúsili. Videli by, že odpadu je obrovské množstvo a pritom by to toľko vôbec nemuselo byť. Keby triedili a hlavne boli ochotní sa to naučiť, vôbec by sme tu nemali takúto obrovskú kopu, ale oveľa menšiu,“ myslí si mladá skautka.