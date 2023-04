REGIONÁLNY FUTBAL: Nové Mesto v laufe, sedem gólov Trebatického, Bošáca v kŕči, Turná nadeľovala, dve červené karty v Kostolnom

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasu od III. po IX. ligy.

III. LIGA

Galanta - Nové Mesto 1:2 (1:1)

V prvej polhodine mali domáci problém dostať sa do zápasu. Akoby na nich ležala ťarcha zo stredajšej prehry v Seredi, zle kombinovali. Hostia išli do vedenia. Potom sa hra Galanty zlepšila, hrozili zo štandardiek, prišli aj šance. Kiss ľavačkou zakrútil loptu a tá zapadla k zadnej tyči. Po obrátke začali domáci aktívne, lenže Hučko ako posledný fauloval, a to zmenilo obraz zápasu. Nové Mesto po štandardke dotlačilo loptu do brány, keď druhýkrát skóroval L. Šebek - 1:2. Domáci prestriedali a mali dve veľké šance, ale Davalos v nich neuspel. Remíza by zápasu svedčala viac. Galanta prehrala v anglickom týždni aj druhý zápas.

