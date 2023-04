Liga zamestnancov: Dráma vo finále a premiérový šampión. Kto vyhral regionálne kolo v Trenčíne?

Vynikajúci futbal a dramatický záver. V Trenčíne sa stretlo na regionálnom kole rekordných dvanásť tímov a bolo sa na čo pozerať.

TRENČÍN. V sobotu 22. apríla sa všetky oči futbalových fanúšikov upierali do Mestskej športovej haly v Trenčíne, kde sa stretlo rekordných dvanásť tímov z Trenčianskeho kraja a rozdalo si to v boji regionálneho kola Ligy zamestnancov. Pripravilo ho redakcia MY Trenčianskych novín.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mužstvá boli rozdelené do dvoch základných šesťčlenných skupín. Jeden zápas trval desať minút. Následne dva najlepšie tímy postúpili do semifinále, kde sa hralo krížovým spôsobom.

Skupina A bola mimoriadne vyrovnaná. Stretli sa v nej aj minuloroční finalisti z Vaillant industrial Slovakia s.r.o. a Magna Slovteca, s.r.o. (0:0). O tom, že chlapci z firmy kotlov postúpia do vyraďovacej fázy z prvého miesta a tesne predbehnú TIMM Slovakia, s.r.o., rozhodlo lepšie celkové skóre, keďže sa ich spoločný duel skončil nerozhodne 1:1.

Podobne mimoriadne vyrovnaná bola aj skupina B. Zrodilo sa v nej viacero nerozhodných výsledkov. Finále tejto skupiny sa odohralo v absolútnom závere, kedy sa rozišli po bezgólovej remíze mužstvá Leoni Wiring System Slovakia, s.r.o. a HELLA Slovakia Ligtning, s.r.o. Kočovce. Bol to výsledok, ktorý obom tímom stačil na postup do základnej skupiny.

Prvý semifinálový duel medzi Vaillant industrial Slovakia s.r.o. a HELLA Slovakia Ligtning, s.r.o. Kočovce mal jasný gólový priebeh, keď tím z novomestského okresu dokázal využiť svoje príležitosti a vybojovať si premiérovú miestenku v boji o zlaté medaily.

Aj druhý semifinálový duel vyznel jednoznačne pre jeden z tímov. Dvakrát sa presadili kanonieri Liknarovych a Lukáč a LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r.o. pod taktovkou Igaza oslavovalo premiérový postup do finále.

V súboji o bronz padol jediný gól. V dramatickom zápase ho zaznamenal Ševčík a TIMM Slovakia, s.r.o. sa tešil z pohára za tretie miesto, medailí a poukážky na kačacie hody pre celý tím v Hoteli pod Hradom v Trenčíne.

Ako je už v Trenčíne zvykom, finále bola poriadna dráma. HELLA Slovakia Ligtning, s.r.o. Kočovce neudržala dvojgólové vedenie. LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r.o. nielen vyrovnali, ale mali viac rozvahy na kopačkách v penaltovom rozstrele. O ich triumfe rozhodol v tretej sérií Lukáč, ktorý sa zároveň so šiestimi gólmi stal najlepším strelcom turnaja.

Druhý tím sa môže tešiť okrem medailí a pohára z poukážky do pivovaru Lanius v hodnote 200 eur. Zlatý tím navštívi bowling v Dubnici nad Váhom, kde má k dispozícií poukážku v hodnote 250 eur.

Najlepším hráčom turnaja sa stal Lukáš Kobela z Vaillant industrial Slovakia s.r.o, najlepším brankárom Denis Kukučka z HELLA Slovakia Ligtning, s.r.o. Kočovce.

Všetkým víťazným tímom, najlepšiemu hráčovi, strelcovi aj brankárovi venovala ceny spoločnosť OLD HEROLD Trenčín.

O hladký priebeh turnaja sa postarala rozhodcovská dvojica Peter Maraz a Peter Schwandtner.

VÝSLEDKY

Skupina A:

Vaillant – Konštrukta 3:0, Mandinec 2, Mikolášek, Magna – Hella TN 0:0, Adient – Timm 0:1, Schwandtner, Konštrukta – Timm 1:1, Tvrdoň - Galko, Hella TN – Adient 0:0, Vaillant – Magna 0:0, Magna – Konštrukta 6:0, Čaňo 2, Kotvan, Šulgan, Kukuča, Líška, Adient – Vaillant 0:2, Mandinec, Mikolášek, Timm – Hella TN 2:0, Galko, M. Ševčík, Konštrukta – Hella TN 1:3, Blažej - Brezovák 2, Gajdošík, Vaillant – Timm 1:1, Mikolášek – M. Ševčík, Magna – Adient 0:1, Jantoš, Adient – Konštrukta 2:0, Provazník 2, Timm – Magna 0:0, Hella TN – Vaillant 1:1 Bottka – Kobela.

1. Vaillant 5 2 3 0 7:2 9

2. Timm 5 2 3 0 7:2 9

3. Adient 5 2 1 2 3:3 7

4. Magna 5 1 3 1 6:1 6

5. Hella TN 5 1 3 1 4:4 6

6. Konštrukta 5 0 1 4 2:15 1

Skupina B:

Hella Kočovce – MSM 1:0, Jantošovič, SAG – Leoni 0:1, Bočák, Keraming – Vacuumschmelze 1:0, Mikláš, MSM – Vacuumschmelze 2:3, Čahoj, Horňák – Udvorka 2, Bednár, Leoni – Keraming 0:0, Hella Kočovce – SAG 3:1, Pagáč 3 - Beňo, SAG – MSM 0:2, Ivan 2, Keraming – Hella Kočovce 0:1, Dzurik, Vacuumschmelze – Leoni 0:4, Lukáč 2, Brokeš, Blažej, MSM – Leoni 0:1, Liknarovych, Hella Kočovce – Vacuumschmelze 1:1, Pagáč - Udvorka, SAG – Keraming 0:2, Šimo, Krištof, Keraming – MSM 2:0, Krištof, Šimo, Vacuumschmelze – SAG 2:1, Udvorka, Foltýn - Beňo, Leoni – Hella Kočovce 0:0

1. Leoni 5 3 2 0 6:0 11

2. Hella Kočovce 3 2 0 6:2 11

3. Keraming 5 3 1 1 5:1 10

4. Vacuumschmelze 5 2 1 2 6:9 7

5. MSM 5 1 0 3 4:7 3

6. SAG 5 0 0 5 2:10 0

Semifinále: Vaillant – Hella Kočovce 0:4 (Michalec, Dzúrik, Kukučka, Marušinec), Leoni – Timm 4:0 (Lukáč 2, Liknarovych 2). Zápas o 3. miesto Vaillant – Timm 0:1 (Róbert Ševčík), finále: Hella Kočovce – Leoni 2:3 po pen (Michalec, Pagáč – Lukáč 2, Liknarovych)

Konečné poradie: 1. Leoni, 2. Hella Kočovce, 3. Timm Slovakia, 4. Vaillant, 5. Keraming, 6. Adient, 7. Vacuumschmelze, 8. Magna, 9. Hella Trenčín, 10. MSM, 11. Konštrukta, 12. SAG

AKO NASTÚPILI

MSM group, s.r.o.: Michal Korček, Michal Fúrik, Pavol Čahoj, Miloslav Mahut, Miroslav Brachtír, Jozef Dubovský, Ľudovít Ivan, Juraj Kostelanský, Jakub Horňák

HELLA Slovakia Ligtning, s.r.o. Kočovce: Adam Michalec, Lukáš Dzurik, Denis Kukučka, Martin Vilimek, Andrej Pagáč, Zdeno Bako, Andrej Štefanec, Maksim Tartasiuk

Vacuumschmelze, s.r.o.: Adrián Závacký, Ján Maco, Matúš Udvorka, Peter Királ, Vladimír Grznár, Ľubomír Stanček, Peter Ščasný, Tomáš Bednár, Richard Foltýn, Martin Natsin

SAG Slovakia s.r.o.: Peter Beňo, Marek Mičian, Tomáš Andel, Róbert Marušinec, Miloš Koncový, Dušan Remšík, Peter Tašár, Martin Guláš, Ivo Zajíček, Emil Želizňák

HELLA Slovakia Lightning, s.r.o. Trenčín: Richard Geschwandtner, Matúš Gajdošík, Juraj Kubala, Vojtech Brezovák, Ivan Stoyanov, Vladimír Romanak, Kristián Marko, Rastislav Luhový, Samuel Bottka, Miroslav Sirotný

Konštrukta defence, a.s.: Daniel Okel, Peter Kacko, Martin Štefanec, Ján Imrich st., Peter Blažej, Ján Imrich ml., Jozef Tvrdoň, Jozef Krajčovič, Ján Laskovič, Martin Klačman

Magna Slovteca s.r.o.: Marek Klas, Denis Kukuča, Denis Čaňo, Peter Kotvan, Filip Buček, Branislav Kukuča, Matúš Líška, Martin Šulgan

Vaillant industrial Slovakia s.r.o.,: František Králik, Maroš Ševčík, Lukáš Kobela, Šimon Mikolášek, Marek Alakša, Matej Žabka, Jakub Prekop, Patrik Mandinec, Branislav Filo, Patrik Chorvát

LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r.o.: Oleh Liknarovych, Tomáš Blažej, Marcel Kvasnička, Branislav Brokeš, Dávid Balent, Michal Galko, Patrik Lukáč, Mihajlo Matić, Jozef Igaz, Martin Bočák

Keraming a.s.: Viliam Králik, Lukáš Mrázik, Tomáš Vrták, Tomáš Krištof, Adam Laššo, Jakub Ďuriš, Andrej Šimo, Andrej Mikláš, Juraj Hikel, Roman Koťan

TIMM Slovakia, s.r.o.,: Roman Sedláček, Martin Sedláček, Michal Ševčík, Róbert Ševčík, Ľubomír Hošo, Pavol Ondriška, Peter Vavrúš, Ivan Schwandtner, Šimon Kurtiš, Adam Galko

Adient Slovakia, s.r.o.: Miroslav Országh, Juraj Bagin, Dominik Provazník, Dominik Jantoš, Jozef Mocák, Peter Dubec, Judali Echreme Jerbeche Nkokolo, Radomír Zradula, Rudolf Hládek, Juraj Sáska