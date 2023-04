Hrad Beckov plánuje tento rok otvoriť vynovený západný palác

Rozhovor s riaditeľom hradu Petrom Pastierom.

Jedna z dominánt Považia prechádza od minulého roka obnovou. Rekonštrukcia západného paláca ovplyvnila vlaňajšiu návštevnosť hradu Beckov. Jeho riaditeľ Peter Pastier verí, že tento negatívny trend sa už nezopakuje a že vynovené priestory tento rok prilákajú domácich aj zahraničných turistov. V rozhovore prezradil aj to, aké zaujímavé artefakty v nich budú môcť návštevníci obdivovať.

Posledné letné turistické sezóny poznačila pandémia koronavírusu. Ako sa dotkla hradu Beckov?

Počas pandémie začali Slováci viac cestovať po našich pamiatky aj do prírody. V minulom roku bol zase veľký záujem o zahraničie, takže veľa ľudí odišlo počas leta za naše hranice. Predpokladám, že tento rok by to nemal byť už taký výrazný odliv. Verím, že ľudia zostanú aj doma a budú spoznávať našu krajinu. Zároveň nám do toho vstupuje aj ďalší faktor – kultúrnych podujatí je oveľa viac ako počas pandémie a podľa mňa aj o niečo viac ako v roku 2019.

Viaceré pamiatky a hrady tento rok pristúpili k zvyšovaniu cien vstupného. Museli ste aj vy upravovať hradný cenník?

Áno, na niektorých, ale nie všetkých položkách sme šli o 50 centrov hore. Ide o dôsledok toho, že nám rastú náklady na energie a, samozrejme, aj mzdové náklady, čo sme museli zohľadniť. Napríklad dospelí tak po novom zaplatia za vstup 5 eur, počas víkendu, keď organizuje program, je to 6 eur.

Ďalej sa dočítate Aké novinky chystajú na hrade v oblasti stálych výstav?

Kedy by mali byť hotové práce na obnove paláca?

Aké zaujímavé exponáty sa budú nachádzať v zrekonštruovanom paláci?

Akými podujatiami chcete návštevníkov zaujať vy?

Ako každý rok, chystáme bohatý kultúrny program, v rámci ktorého sa zameriavame najmä na rodiny s deťmi. Už tradične pripravujeme program počas víkendov, opäť ho ale chceme inovovať. Máme tam napríklad podujatia, ktoré sú zamerané na dejiny látky alebo dejiny stravovania. Radi by sme sa vrátili k Festivalu dobovej kuchyne, ktorý by sa mal konať na jeseň. Taktiež chceme dať priestor téme fantasy.