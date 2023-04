Žiaci a študenti zo škôl v Trenčíne a okolí zažijú opäť netradičné vyučovanie

Občianske združenie Zaži Trenčín, v spolupráci s developerom CTP, otvára brány do programu Zážitkového vzdelávania a do svojej ESG Akadémie.

Občianske združenie Zaži Trenčín otvára v spolupráci s developerom a prevádzkovateľom priemyselných nehnuteľností CTP brány do programu Zážitkového vzdelávania a do svojej ESG Akadémie, ktorá sa tento rok rozšíri aj na školy v Trenčianskom kraji. Chcú mládeži priblížiť etické podnikanie a zodpovedné správanie voči životnému prostrediu či komunite. Školy sa do tohto vzdelávacieho programu môžu prihlásiť priamo u členov Zaži Trenčín OZ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa zakladateľov Zaži Trenčín OZ Jany Ovesnej a Petra Bilického je program zážitkového vzdelávania ESG Akadémia špeciálne navrhnutý tak, aby praktický význam jednotlivých faktorov v rámci stratégie ESG pochopili mladí ľudia a videli v ňom nielen konkurenčnú výhodu, ale aj spôsob udržateľného fungovania firiem a spoločností.

Prostredníctvom interaktívnych workshopov študenti pochopia význam jednotlivých častí stratégie ESG a formou hry si neskôr vyskúšajú aplikovať tieto vedomosti do praxe. Reálnym riešením problému s využitím získaných vedomostí tak môžu študenti prostredníctvom zážitku získať informácie, ktoré si budú pamätať dlhodobo. ,,Ako rodák z Trenčína veľmi oceňujem aktivity OZ Zaži Trenčín. Teší ma tiež zvýšený záujem mladých o envirovzdelávanie a že môžeme byť súčasťou tohto projektu. Je to oblasť, ktorá je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. So vzdelávaním a úctou k prostrediu, v ktorom žijeme, treba začať čo najskôr,“ dodáva Stanislav Pagáč, Country Head CTP na Slovensku.

Základné školy sa do projektu zapojili už po druhýkrát

Žiaci základných škôl absolvovali interaktívne vzdelávanie v lesnej učebni na Brezine, počas ktorej mali možnosť premýšľať nad spôsobmi, ako môžeme byť viac ohľaduplní k planéte a zodpovední voči sebe aj ostatným: ,,Mnohí prekvapili svojimi skúsenosťami s triedením odpadu, novými nápadmi, ale aj kritikou konzumného spôsobu života dospelých. Zároveň úprimne pomenovali aj svoje vlastné chyby a hľadali originálne riešenia súčasnej situácie,“ hovorí pedagogička Mgr. Renáta Fabová zo Základnej školy Dlhé Hony, ktorá sa zážitkového vzdelávania pre základné školy zúčastnila s piatakmi.

Premiéru mali minulý rok aj stredoškoláci

Aj študenti stredných škôl sa mohli prvýkrát prihlásiť do projektu ESG Akadémia. Odborná téma aktuálneho reálneho fungovania spoločností je spracovaná zrozumiteľným spôsobom a formou zážitkového vzdelávania.

Pilotný ročník hodnotí pozitívne aj pedagogička Ing. Miroslava Šicková zo Strednej odbornej školy dopravnej v Trenčíne, ktorá sa do projektu zapojila spolu s druhákmi: ,,Zážitkové vzdelávanie je ideálny spôsob, ako prepojiť teoretické poznatky s praxou. Naši študenti mali príležitosť oboznámiť sa s tým, ako firmy v praxi riešia otázky ochrany životného prostredia a ekologického fungovania, ale aj ako sa starajú o zamestnancov a akým spôsobom možno vytvoriť dobré pracovné prostredie pre ľudí. V skupinách vypracovávali konkrétne projekty ESG pre firmu podľa zadania a nápovedí. Tie vzápätí odprezentovali investorom v porote, ktorých odborný pohľad môže byť pre nich veľkým plusom do budúcna.“

Víťazný tím vyhral celodenný výlet do Brna s návštevou VIDA centra a Planetária s hvezdárňou. Program ESG Akadémie je pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.