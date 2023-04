Chlapci prídu z práce a aby ich niekto „sekal“ na tréningu? Nie som ten typ, hovorí Karhan

Stratili skúsenosť. Našli mladícku dravosť. Nové Mesto na jar neprehráva. Rozprávali sme sa s trénerom mužstva Miroslavom Karhanom.

Vaše mužstvo vstúpilo do jarnej časti dobre. Zo šiestich stretnutí prehralo iba raz. Ako sa pozeráte na začiatok odviet?

Vzhľadom na to, že počas celej prípravy sme mali problémy so skladbou mužstva, tak náš vstup nebol zlý. Ale dobre sme začali aj na jeseň a napokon sme boli mimo prvej desiatky. Nič by som nepreceňoval, stále máme čo dobiehať. Musíme ísť od zápasu k zápasu. Vždy na sto percent. Potom sa dostavia ďalšie dobré výsledky.

Ale s prvými šiestimi zápasmi ste spokojný, však?

Áno. Škoda prvého zápasu na Interi, ktorý sme prehrali. Aj to však malo objektívne príčiny. Aj naposledy v Podkoniciach sme mohli vyhrať. Mali sme šance. Keby sme boli o niečo odvážnejší a efektívnejší, mohli sme si zobrať body so sebou.

Bol odrazovým mostíkom v jarnej časti zvládnutý druhý polčas proti Častkovciam, v ktorom ste vyrovnali a siahali aj na víťazstvo?

Ťažko sa mi ten zápas hodnotí. Výrazne ho ovplyvnili rozhodcovia. Viedli sme 1:0, potom hlavný rozhodca odpískal nezmyselnú prvú penaltu. Aj jeho asistent robil zvláštne rozhodnutia, ja som dostal červenú kartu.

