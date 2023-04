Chcú zrušiť myjavskú pôrodnicu. Cesta do okolitých pôrodníc potrvá aj hodinu

Proti rušeniu sú rodičky aj župa.

Šéfredaktor - MY Trenčín

MYJAVA. V rámci optimalizácie siete nemocníc príde od nového roka o svoje gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnica s poliklinikou (NsP) Myjava. Rovnaký osud postihne aj pôrodnice zdravotníckych zariadení v Snine, Revúcej, Kráľovskom Chlmci a Partizánskom. Podľa ministerstva zdravotníctva (MZ SR) ide o pôrodnice, v ktorých sa ročne narodí menej ako 400 detí.

S rozhodnutím nesúhlasí Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý je zriaďovateľom myjavskej nemocnice. Informácia o rušení pôrodnice, v ktorej za posledných 69 rokov odrodili takmer 49-tisíc detí, nepotešila obyvateľov regiónu. Tvrdia, že za pôrodom do jednej z okolitých nemocníc to môže za ideálnych podmienok trvať dlhé desiatky minút. Podľa analytika by sa v regiónoch, ktoré prídu o pôrodnice, mala posilniť rýchla zdravotná a lekárska pomoc.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Väčšinu výstaviska v Trenčíne prenajmú, počet veľtrhov značne zredukujú Čítajte

Počet pôrodov v Myjave sa počas pandémie znížil

Dôvodom rušenia nateraz piatich pôrodníc je podľa rezortu zdravotníctva fakt, že v nich ročne odrodia menej ako 400 detí, ministerstvo skloňuje aj nedostatok personálu. Ako uviedli, kým štandardom Európskej únie je minimálne 1 200 pôrodov na jednu nemocnicu, vyhláška MZ stanovuje minimum na 800 pôrodov ročne.

Ďalej sa dočítate: Koľko detí sa v posledných rokoch v myjavskej nemocnici narodilo,

do akej miery situáciu ovplyvnila pandémia,

čo najviac kritizujú Myjavčanky a čoho sa najviac obávajú,

ako na vec nahliada trenčianska nemocnica a má jej pôrodnica kapacitu prijať rodičky z regiónu Myjava,

čo na novinku z dielne ministerstva zdravotníctva hovorí analytik INEKO Dušan Zachar?

„Cieľom týchto opatrení je predovšetkým bezpečnosť rodičky a novorodenca vďaka skúsenosti tímu a materiálno-technickému vybaveniu nemocnice. Čím menej výkonov má nemocnica, tým menej skúsenosti má personál s komplikáciami pri pôrodoch,“ argumentujú z ministerstva.