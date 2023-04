Psí kouč Juraj Ferko: Keby psi vedeli rozprávať, tak by povedali, že som drzý

Populárny psí kouč Juraj Ferko učil v novomestskom Parku Dominika Štubňa - Zámostského naraz osemdesiat psov.

Psí kouč Juraj Ferko sa kynológii venuje od roku 1999. Nadšený priaznivec psov a ich výcviku založil známu Výcvikovú školu Doggie či Kynologický klub s rovnomenným názvom. Okrem Bratislavy má cvičiská aj v Novom Meste nad Váhom, Nitre či Pezinku. Publikuje v oblasti kynológie a canisterapie, o ktorej organizuje aj vedecké konferencie. Jeho zameraním je riešenie problémového správania psa. Našim otázkam sa ochotne venoval 1. apríla po ukončení skupinového výcviku psov v Novom Meste nad Váhom.

Dá sa v rámci výcviku porovnať ochota plemien učiť sa a byť viac či menej spolupracujúci pri psej výučbe?

Niektoré plemená psov sú ochotnejšie komunikovať s človekom a niektoré menej ochotné. Vychádza to vo všeobecnosti predovšetkým z toho, na čo bolo dané psie plemeno šľachtené. Nerád by som hovoril o konkrétnych plemenách, pretože sa tomu celoživotne vyhýbam.

Skúsme ich teda porovnať cez kategórie psov.

Napríklad kategória plemien ovčiarskych psov, tak tie sú šľachtené a priori na samostatnú prácu. Preto nepotrebujú neustále navigovanie človekom. Niektoré typy poľovných psov sú zasa vyslovene šľachtené na to, aby boli pri nohe svojho psovoda a neustále čakali na jeho príkaz. A sú mnohé ďalšie kategórie. Dá sa to preto takto rozdeliť. Psi, ktorí čakajú, že ich človek bude viac navigovať, a psi, ktorí si viacej sami domýšľajú a snažia sa byť samostatnejšími. Ale nedá sa povedať, že jedna alebo druhá strana by bola nejaká lepšia.

