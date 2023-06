Ani zďaleka neriešime len parkovanie, hovorí náčelník Mestskej polície Trenčín

safdadsaf

TRENČÍN. Na čele Mestskej polície Trenčín je od februára 2019. Tvrdí, že regulácia parkovania mestu prospela a prispela tak aj k bezpečnosti na cestách a parkoviskách.

Náčelník trenčianskej mestskej polície Peter Sedláček zároveň upozorňuje, že kontrola parkovania a dopravných priestupkov nie je ani zďaleka ich najpodstatnejšou náplňou práce. V rozhovore porozprával aj o práci s ľuďmi bez domova či zdieľaných kolobežkách v uliciach mesta.

Čo dnes zahrňuje práca mestské policajta?

Mnohí občania si myslia, že mestská polícia je tu na to, aby kontrolovala dopravné priestupky a parkovanie, ale ono to tak úplne nie je. Kontrola dodržiavania pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, do ktorej patrí aj kontrola dodržiavania „regulácie parkovania“, tvorí len časť práce mestského policajta. Naša práca spočíva aj v množstve ďalších činností. Jednou z našich hlavných úloh je zabezpečovanie verejného poriadku a s tým súvisiaca ochrana životného prostredia, kontrola dodržiavania poriadku a čistoty v uliciach a verejne prístupných miestach vrátane kontroly a preverovania založenia nelegálnych skládok, keď musíme zistiť a riešiť pôvodcu skládky. To obnáša veľa administratívneho dokazovania.

Rovnako riešime poškodený mobiliár na území mesta, teda lavičky, detské ihriská či zastávky MHD. Oznamujeme aj nefunkčné verejné osvetlenie, semafory. Pri kontrolnej činnosti si všímame a oznamujeme aj rôzne nebezpečné stromy a konáre, ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo majetok občanov, podobne nahlasujeme správcom miestnych komunikácií alebo útvaru mobility poškodenie dopravných značiek, výtlky či chýbajúce kanalizačné poklopy. Zároveň preverujeme od občanov množstvo hlásení v súvislosti s rušením nočného pokoja, riešime aj prípady budenia verejného pohoršenia.

Kontrolujeme dodržiavanie zákona o ochrane pred používaním alkoholických nápojov osobami maloletými a mladistvými. Kontrolujeme aj dodržiavanie zákona, ktorým sa upravujú podmienky držania psov. V nemalej miere sa zaoberáme uhynutými zvieratami, riešiť musíme aj nahlásenú uhynutú poľovnú zver. Mestská polícia je zároveň nápomocná orgánom štátnej správy a súdom, pomáhame doručovať písomnosti napríklad tým osobám, kde sa to nepodarí štátnej polícii. Ide najmä o zásielky pre ľudí bez domova, kde vieme vypomôcť, keďže s nimi pracujeme na dennej báze.

Vo vašich radoch je aj terénny sociálny pracovník. Je veľkou výpomocou pre MsP?

Určite áno, denne prejde desiatky kilometrov a s bezdomovcami reálne pracuje, snaží sa im pomôcť. Niektorých sa podarí dostať z ulice, využívajú nocľaháreň, denné centrum, kde sa vedia osprchovať, pripraviť si jedlo, prespať, využijú poradenstvo a pomoc, iní, naopak, pomoc nechcú a tí sú stále vonku.

Stáva sa, že nám zavolajú obyvatelia mesta a sťažujú sa na ľudí bez domova, na čo zareaguje hliadka mestskej polície príchodom na dané miesto. Ak bezdomovci vzbudzujú verejné pohoršenie alebo narušujú verejný poriadok, hliadka to rieši ako priestupok v zmysle platnej legislatívy. Následne ale môže prísť rovnaký telefonát od obyvateľov z inej časti mesta, kde sa ľudia bez domova presunú. Problém je, že sú to ľudia, ktorí sú pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a práca s nimi je veľmi náročná. Často sú to ľudia, ktorí odmietajú akúkoľvek pomoc a vybrali si spôsob života na ulici. Takéto prípady riešime každý deň niekoľkokrát.

Monitorujete ich počet?

Je to zložitejšie, presný počet sa nedá vyčísliť, pretože sa presúvajú z miesta na miesto. V Trenčíne máme ľudí bez domova, ktorí využívajú služby mesta ako noclaháreň, denné centrum, kde sa im poskytuje sociálne poradenstvo a pracovníci sa im snažia v maximálnej možnej miere pomôcť začleniť sa do „normálneho života“.

Poskytuje sa im pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, osobných bankrotov a podobne. Potom tu máme takých, ktorí akúkoľvek pomoc odmietajú a ani nemôžu využívať nocľaháreň, keďže sú často pod vplyvom alkoholu a zdržiavajú sa na ulici.

Pokutovať ľudí bez domova za priestupky zmysel nemá, mýlim sa?

Keďže sú to zväčša občania, ktorí nemajú žiaden príjem, pokutovanie veľký zmysel nemá. Pokutu by nezaplatili a exekútor by nemal čo vymôcť. Mestu tak vznikajú zbytočné pohľadávky a náklady na exekútora. Riešime to skôr spomínanou každodennou prácou, vysvetľovaním a dohováraním. Ponúkame všetky možnosti, ktoré mesto alebo Sociálne služby mesta Trenčín ponúkajú.

Ako som už spomínal, môžu využiť aj možnosť osobného bankrotu, od ktorého sa dá odraziť len hore. Musím povedať, že v mnohých prípadoch sa nám podarilo pracovať s ľuďmi bez domova úspešne, v súčasnosti majú prácu a pomaly sa dostávajú naspäť z ťažkej situácie a začleňujú sa do spoločnosti. Žiaľ, nie vždy sa to podarí.

Čo bezdomovci a železničná stanica? Spolupracujete tu so štátnou políciou?

Spolupracujeme. Ide zväčša o rovnakú skupinu bezdomovcov. Za mestskú políciu poviem, že sme žiadali aj Železnice SR, aby zabezpečili nápravu. Ich reakcia je ale taká, že na to nemajú kapacity a nevedia to zabezpečiť. Je to taký začarovaný kruh. Ak prídeme my alebo štátni policajti na miesto, situácia sa z pohľadu občana zlepší. No po určitom čase sa situácia opakuje a bezdomovci sa na stanicu vrátia. Na niektorých staniciach funguje nonstop SBS služba, možno to by bola cesta.

Aktuálne má trenčianska mestská polícia zhruba 40 zamestnancov. Zvykne sa ale hovoriť, že na tisíc obyvateľov by mal pripadať jeden mestský policajt. Mesto

Trenčín má pritom 55-tisíc obyvateľov. Nie je vás málo?

Prijali by sme viac kolegov, pretože úloh a povinností máme veľmi veľa.

V pláne je aj spoplatnenie parkovania v Zámostí. Čo to v praxi znamená pre mestskú políciu?

Prinesie to na nás väčší tlak, ale na kontrolu parkovania využívame aj naše monitorovacie vozidlo CamCar. To funguje tak, že prejde celú ulicu, naskenuje EČV, vyhodnotí, ktoré autá majú zaplatené za parkovanie a ktoré nie. Zo získaných dát tak hliadka môže cielene skontrolovať vytypované autá a celá kontrola sa urýchli a zefektívni.

Aktuálne zvažujeme, že toto vozidlo by šoféroval zamestnanec mesta a hliadka mestskej polície by už následne na základe výsledkov skontrolovala len označené autá, podozrivé z porušenia predpisov. Taktiež budeme vo zvýšenej miere využívať „inštitút objektívnej zodpovednosti“. To znamená, že ak sa vodič vozidla dopustí priestupku, nebudeme už na autá umiestňovať predvolania, ale priamo držiteľovi vozidla príde poštou rozkaz o uložení pokuty za správny delikt.

Je to presne to isté, ako keď vodič prekročí povolenú rýchlosť a príde mu do schránky pokuta bez toho, aby ho hliadka policajného zboru zastavila na ceste.

Od 18. marca vstúpilo do platnosti nové VZN. Okrem zvýšenia cien parkovného prinieslo napríklad aj koniec ústupku z čias pandémie. Môžete ho popísať?

Z VZN vypadli výnimky, jedna z nich sa týka vozidiel poruchových služieb. Od minulého mesiaca majú už aj autá označené ako poruchové povinnosť hradiť si parkovné. V minulých rokoch to podľa môjho názoru veľa firiem a ich vodičov zneužívalo. Dochádzalo k tomu, že na sídliskách v nočných hodinách, ale napríklad aj počas celých víkendov bežne stávali desiatky takto označených áut. Bolo evidentné, že tam len bezplatne parkujú a nevykonávajú činnosť, ktorá by ich k tomu oprávňovala. Veríme, že toto zrušenie výnimky bude v prospech obyvateľov sídlisk. Samozrejme, že vozidlo poruchovej služby, ktoré preukázateľne vykonáva opravu nejakej havarijnej situácie, nebude platiť za parkovanie.