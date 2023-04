Opitý vodič narazil v Dubnici do odpadového koša a automobilu

Polícia obvinila 33-ročného vodiča z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. V Dubnici nad Váhom narazil opitý do odpadového koša a následne do ďalšieho automobilu.

DUBNICA NAD VÁHOM. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

"Vodič motorového vozidla Volkswagen Touran po nasadnutí do auta prešiel len asi 300 metrov a na rovnom úseku cesty narazil do odpadového koša. Následne prešiel doprava, kde prednou časťou vozidla narazil do automobilu Škoda Roomster," informovala hovorkyňa.

Ako dodala, pri dychovej skúške mu polícia namerala v dychu 2,83 promile alkoholu. Zadržali mu vodičský preukaz a umiestnili do policajnej cely. O výške trestu rozhodne súd.