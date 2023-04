Riaditeľ autoškoly: Rodičia nás prosili, aby sme ich deti neskúšali nový testami

Novú formu testovania absolvovali prví záujemci o vodičák.

Krátko po Veľkej noci absolvovali prví trenčianski uchádzači o vodičské oprávnenie novú formu teoretickej záverečnej skúšky, ktorá po novom už prebieha na počítačoch v priestoroch dopravných inšpektorátov.

Podľa Matúša Kociana, riaditeľa autoškoly Euromiko v Trenčíne, prebehlo pilotné digitálne testovanie budúcich šoférov v krajskom meste bez problémov, evidovali takmer rovnaké výsledky, ako v prípade starých skúšok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Samotnému testovaniu však podľa jeho slov predchádzali veľké obavy študentov, v niektorých prípadoch dokonca do autoškoly volali rodičia neplnoletých žiakov, ktorí prosili, aby ich deti skúšali starou metódou.

Napísali sme

Napísali sme V trenčianskej nemocnici majú nový rádioterapeutický prístroj. Liečia ním pätný ostroh i kožné nádory Čítajte

V rozhovore taktiež vysvetlil, prečo niektoré autoškoly a inštruktori majú s novými testami problém, ako by sa mali na skúšky žiaci pripravovať a taktiež prezradil, kedy by mali do platnosti vstúpiť nové učebné osnovy.

Ako prebehlo prvé elektronické testovanie záujemcov o vodičské oprávnenie v Trenčíne?

Testy boli k dispozícii od 1. apríla, no vtedy fungovali policajné oddelenia ešte v skúšobnom režime. To sa týkalo iba Bratislavy a Dunajskej Stredy. 11. apríla spustili celoslovenské testovanie spolu s celým systémom. Naša autoškola mala včera na skúškach 30 ľudí, konali sa o ôsmej, desiatej a o jednej. Evidovali sme 90 percentnú úspešnosť, 27 ľudí zvládlo testami prejsť. Ľudí sme na toto pripravovali od septembra.

Učebná osnova sa nemenila. Myslím si, že aj médiá to trochu nafúkli v tom smere, že strašili, že to bude niečo nové a komplikované. Autoškolám, ktoré vykonávajú výcvik podľa stále platných osnov, sa včera potvrdilo, že tu nie je vôbec žiadny problém. Rovnakú úspešnosť pri skúškach sme mali i pri predošlých testoch. Očakávali sme, že to takto dopadne.

Čo sa týka prezenčných vyučovaní prebieha príprava rovnako, ako prebiehala v minulosti a nebadáme tam nejakú vysokú 'prepadovosť', alebo niečo, čo by nasvedčovalo k tomu, že by to ľudia nemali zvládnuť.

V rozhovore sa okrem iného dočítate Ako prebehlo prvé elektronické testovanie záujemcov o vodičské oprávnenie v Trenčíne,

koľko percent uchádzačov testy zvládlo,

aké mali študenti z testov obavy,

koľko otázok bolo v starých testoch a koľko je v nových,

na čo sa sťažovali rodičia niektorých uchádzačov o vodičský preukaz,

čo od autoškoly požadovali,

kedy sa budú meniť učebné osnovy v autoškolách,

ako vníma sťažnosti niektorých inštruktorov na nové testy,

čo odporúča budúcim záujemcov o vodičský preukaz v rámci prípravy,

že je presvedčený o tom, že strašiaka z elektronických testov spravili najmä médiá,

ktoré faktory by si mal človek všímať pri výbere autoškoly.

Pristúpili sme k výuke tak, aby to zvládli. Ani v minulosti sme nevyučovali spôsobom, že toto sú testové otázky a učte sa len to. Robili sme k daným problematikám i prezentácie, ľudia to zvládali vtedy, zvládajú to i teraz. Nových vecí sa ľudia boja, ale všetko včera prebehlo bez problémov.

Mali žiaci počas prípravy z nového testovania obavy? Koniec koncov to boli prví uchádzači o vodičské oprávnenie z Trenčína, ktorí túto formu záverečnej skúšky absolvovali.

Z pohľadu žiakov tam bol problém, lebo to vnímali ako veľkého strašiaka, počúvali odvšadiaľ o nových 1400 otázkach. Obávali sa toho, pretože neboli k dispozícii ani otázky. Nakoniec boli aj tie zverejnené na stránke rezortu dopravy. Keď si ich porovnáte s tými, ktoré boli v starých testoch, zistíte, že sú rovnaké. Volávali nám však dokonca i rodičia niektorých neplnoletých žiakov.

Z akého dôvodu?