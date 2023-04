V trenčianskej nemocnici majú nový rádioterapeutický prístroj. Liečia ním pätný ostroh i kožné nádory

Donedávna používali prístroj z bývalej NDR.

Vo Fakultnej nemocnici (FN) v Trenčíne sprístupnili vynovené pracovisko ortovoltážnej rádioterapie, ktorú od minulého mesiaca vykonávajú pomocou nového prístroju.

Ten je šetrnejší k zdraviu pacientov, zároveň poskytuje lekárom možnosť efektívnejšie liečiť ľudí, ktorých trápia degeneratívne ochorenia kĺbov alebo onkologické ochorenia kože.

O novom prístroji sme sa rozprávali s klinickým onkológom FN Trenčín Branislavom Bystrickým. V rozhovore priblížil benefity moderného zariadenia pre pacientov i lekárov a zároveň načrtol, na aké účely by ho chceli používať v budúcnosti.

V čom spočíva ortovoltážna rádioterapia?

Kedysi sa nazývala hĺbková terapia. Je to ožarovanie pacientov hlavne s degeneratívnymi ochoreniami kĺbov. Najčastejšie ožarujeme pacientov, ktorí majú takzvanú kohútiu ostrohu, teda bolestivé výrastky na päte.

Sú to aj pacienti, ktorí už navštívili ortopéda a rehabilitačného lekára, či reumatológa, ktorí už na pätu dostali steroidné obstreky a rôzne fyziatrické procedúry, no stále ich to bolí.

Čiže sú to pacienti, ktorých nám sem posielajú reumatológovia, alebo ortopédi na ožarovanie týchto výrastkov, po zlyhaní inej liečby.

Dá sa táto metóda využiť i v iných prípadoch?

Ožarujeme i degeneratívne ochorenia iných kĺbov, ako napríklad kolien, tenisové lakte, ramená, alebo bedrové kĺby. Sú to degeneratívne ochorenia kĺbov všeobecne, najviac sú to ale výrastky na päte.

Druhou skupinou sú onkologickí pacienti, ľudia s nádorovými ochoreniami kože. Sú to hlavne bazocelulárne a skvamocelulárne karcinómy. Tento nový stroj má mäkšie žiarenie, nepreniká až tak hlboko, na povrchové nádory kože je to výhodnejšie ako na našich veľkých lineárnych urýchľovačoch.

Mnohí ľudia majú z ožarovania ako takého obavy. Je tento stroj v tomto smere šetrnejší ako v minulosti?