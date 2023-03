V inscenácii o pogrome v Pobedime hrajú aj M. Hilmerová a R. Stanke

Autorská inscenácia v réžii Pavla Viechu sa snaží zachytiť príčiny pobedimského pogromu.

BRATISLAVA/ POBEDIM. Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie 1. apríla v Modrom salóne premiéru inscenácie Budete mať luft! V umeleckej reflexii tragédie v obci Pobedim, o ktorej sa aj po necelých sto rokoch nehovorí, uvidia diváci Barboru Andrešičovú, Moniku Hilmerovú, Richarda Stankeho a hosťujúceho Petra Ondrejičku.

V interpretácii hercov si vypočujú fakty, repliky zo súdnych procesov a citácie z dokumentov, zachycujúcich udalosť, ktorá sa odohrala v noci z 1. na 2. októbra v roku 1928, keď sa skupina občanov obce Pobedim počas hodovej zábavy rozhodla zaútočiť na neďalekú rómsku osadu. Výsledkom razie boli zničené domácnosti, viacero zranených a šesť obetí, medzi nimi bolo aj šesťročné dieťa.

"Osobne mám rád hry tohto druhu, ktorá vychádza zo skutočných udalostí a ešte o to viac, keď sa to týka oblasti, kde žijeme. Práve to je problém aj Slovenska, že sa tieto témy neotvárajú, či už rómskej menšiny alebo vysporiadanie sa so židovskou otázkou, holokastu, z komunistického obdobia. Doteraz si to tak vlečieme so sebou," myslí si Stanke. Aj podľa Hilmerovej je dôležité, že táto inscenácia vznikla.

"Je to pre mňa spôsob ospravedlnenia sa Rómom za to, čo sa im dialo, je to pomník ľuďom, o ktorých sa dnes nehovorí, a o všetkých tých zlých veciach, ktoré sa Rómom stali," komentovala herečka účinkovanie v novom počine SND, ktoré chystá po predstaveniach nového titulu aj diskusie.

Autorská inscenácia v réžii Pavla Viechu sa snaží zachytiť príčiny pobedimského pogromu. "Osobné, ale najmä spoločenské faktory, ktoré k tejto udalosti viedli," uvádza prvá divadelná scéna, ktorá titulom Budete mať luft! opäť odkrýva "biele miesta histórie" a pracuje s témou nenávisti a nevraživosti.

Scenár vznikal na základe autentických dobových materiálov - reálnych súdnych zápisníc, prepisov vypočúvaní, policajných protokolov, viažucich sa k incidentu, ktoré autori študovali v štátnom archíve v Bytči. Okrem historického a dokumentárneho pohľadu sa zameriavajú na hľadanie paralel so súčasnosťou. Pobedimský pogrom vnímajú ako symbol postoja majoritnej spoločnosti voči rómskej menšine.