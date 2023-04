Mladý Trenčan prerazil v Číne, živí sa modelingom

Jakub Murárik sa modelingu venuje od svojich 15 rokov.

Trenčan Jakub Murárik (20) sa od svojich 15 rokov venuje modelingu. Momentálne už päť mesiacov pôsobí v najľudnatejšom meste Číny – v Šanghaji.

Ako ste sa dostali k modelingu?

Modelingu sa venujem už päť rokov a dostal som sa k nemu vďaka svojej staršej sestre, ktorá mi povedala, že by som tomu mohol dať šancu. Mal som aj celkom šťastie, pretože sa pohybovala práve v tomto priemysle a mala kontakty, ktoré mi pomohli zrealizovať prvé profesionálne fotografie, vďaka ktorým ma následne začali oslovovať modelingové agentúry.

Prečo ste sa rozhodli pre prácu zrovna v Ázií?

Pre Áziu som sa rozhodol, pretože je tu istý príjem. V Európe je to len spolovice isté – ak sa vám pošťastí a spravíte niečo pre veľkú značku, môže to byť vstup do high modelingu, no ak nie, tak zbytočne zabíjate čas bez adekvátneho finančného ohodnotenia. Od Európy som si dal ešte na pár rokov odstup.

Aké krajiny ste už vďaka svojej práci navštívili?

Bol som päť mesiacov v Číne v meste Chang-čou a Šanghaj, ďalej šesť mesiacov v Hong Kongu, tri mesiace v Južnej Kórei v Soule a ešte vo Francúzsku.

Aké má vaša práca plusy a aké mínusy?