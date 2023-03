Kráľ strelcov? Je to môj sen, hovorí Miklovič, ktorý ťahá Strání späť do divízie

V jarnej časti strelil za Trebatice 29-ročný Ľuboš Miklovič 19 gólov. Od novej sezóny háji farby moravského Strání a v „krajskom přebore“ je priebežne najlepším kanonierom.

V uplynulej sezóne ste strelili za Trebatice 25 gólov a výraznou mierou ste sa podpísali pod postup mužstva do najvyššej krajskej súťaže. Bol to váš najvydarenejší ročník?

Skôr by som hovoril o jarnej časti, v ktorej som sa presadil až devätnásťkrát. Prvú časť ma trápili zdravotné problémy. V globálnom pohľade to však bola veľa dobrá sezóna.

Od aktuálnej sezóny ste hráčom FC Strání, ktoré hrá „krajský přebor“ (5. liga). Dotiahol vás na Moravu tréner Stančík?

Všetci si to myslia, ale nie je to pravda. V minulosti ma viackrát lanáril do Častkoviec. Pred rokom v zime hľadalo Strání súpera na prípravný zápas. Vtedy som tento duel sprostredkoval pre Trebatice. Súperovi som strelil tri góly. V jarnej časti sa na mňa boli z Moravy viackrát pozrieť. V lete sme sa dohodli, že premiérovo skúsim legionársky chlebík.

Strání vypadlo z divízie. Naopak, Trebatice postúpili do Majstrovstiev regiónu západ. Nebol to krok späť?

V Trebaticiach som mal dobré vzťahy, no nebol som nadšený z futbalu tak, ako som si predstavoval. Nie som už najmladší a premýšľal som aj nad pôsobením v Rakúsku. Následne prišla ponuka zo Strání. Antonín Popelka mladší ma zobral a všetko mi ukázal. Dal som tomu šancu a po pár tréningoch som bol presvedčený, že prestup do Strání bude dobrým krokom.

Som síce o ligu nižšie, ale ambíciou klubu je postúpiť späť do divízie. Futbal hrám 23 rokov, ale ešte som žiadnu ligu nevyhral. Chcem to zažiť. Máme kvalitné mužstvo.

