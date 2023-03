Samosprávny kraj udelil prestížne ocenenia štyrom osobnostiam a jednému kolektívu

Štyri osobnosti a jeden kolektív si v pondelok v Posádkovom klube v Trenčíne prevzali prestížne ocenenia Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TRENČÍN. Informoval o tom Matej Plánek z komunikačného oddelenia Úradu TSK.

Cenu predsedu TSK si z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku prevzali Emília Šipulová za celoživotný prínos v oblasti školstva a kultúry a folklórna skupina Javorník za pôsobenie a prínos v oblasti kultúry a propagácie regiónu cez folklórne tradície.

Cena TSK putovala do rúk Pavla Bahníka za dlhoročnú prácu v prospech obyvateľov kraja, osvetovú činnosť a budovanie podmienok pre rozvoj talentovanej mládeže.

Rovnaké ocenenie získali bývalý redaktor TASR Leo Kužela za dlhoročnú prácu v oblasti uchovávania folklórneho dedičstva a za nezmazateľnú stopu, ktorú zanechal na poli regionálnej kultúry, a Jaromír Pastorek za významný prínos v oblasti biológie a virológie, ktorým prispel k rozvoju slovenskej i svetovej vedy.

"Všetci ocenení sú výnimoční ľudia, ktorí nás ostatných svojimi zručnosťami a znalosťami prevyšujú. Neznamená to však, že by sa nad nami pre to povyšovali, skôr naopak. Za to, čo v živote robia, si zaslúžia náš obdiv a vďaku. Bez takýchto ľudí by nemohol kraj ani Slovensko napredovať," povedal Baška.