Krátko po zásnubách napadol svoju družku, za pokus o vraždu mu súd vymeral 12-ročný trest

TRENČÍN. Na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 12 rokov dnes Okresný súd v Trenčíne odsúdil 29-ročného Jána H. za minuloročný pokus o vraždu svojej družky Ivany. Súd sa stotožnil s tvrdeniami obžaloby,

že ju v máji minulého roka pod vplyvom alkoholu fyzicky napadol, minimálne trikrát udrel do hlavy tupým predmetom a spôsobil jej život ohrozujúce zranenia.

Stalo sa tak len pár hodín po tom, čo ju na grilovačke s priateľmi pri rybníkoch v Lednických Rovniach (okres Púchov) požiadal o ruku. Hádku plnú faciek a vulgárnych nadávok obžalovaný priznal. "V žiadnom prípade som však na ňu

nezaútočil. Bola to nehoda, po zakopnutí som spadol na ňu a kolenom som ju udrel do tváre," rezolútne vyhlásil obžalovaný.

Jeden z predvolaných znalcov však jednoznačne vylúčil, že vážne zranenia, medzi ktorými bola najvážnejšou zlomenina temennej kosti, mohli vzniknúť tak, ako to obžalovaný tvrdil. Navyše, v prípravnom konaní priznal telefonát svojim rodičom, v ktorom tvrdil, že Ivanu asi zabil.



Obžalovaný Ján spáchal skutok len šesť mesiacov po tom, čo bol právoplatne odsúdený na trojročný podmienečný trest za porušovanie domovej slobody a ublíženie na zdraví. Prokurátor s ohľadom na to, že jeho ovládacie schopnosti boli v afekte vyvolanom hádkou znížené, preňho požadoval 18-ročný nepodmienečný trest, obhajca, naopak, žiadal oslobodenie spod obžaloby, keďže sa podľa neho nepodarilo vinu dokázať.

Trojčlenný senát nakoniec vzal do úvahy okolnosti, ktoré skutku predchádzali, zníženú príčetnosť obžalovaného, ale aj dôsledky skutku. Aj vzhľadom na to, že Ivana nemala trvalé zdravotné následky, súd vymeral Jánovi H. trest odňatia slobody na 12 rokov, ktorý by sa mal odpykať vo väznici so stredným stupňom stráženia. Rozsudok však nie je právoplatný, keďže obe procesné strany sa voči nemu odvolali, a tak o konečnom verdikte bude rozhodovať Krajský súd v Trenčíne.