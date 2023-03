Zápis prvákov do trenčianskych mestských základných škôl bude 3. a 4. apríla

Všetky mestské školy budú budúcich prvákov zapisovať vo svojich priestoroch.

TRENČÍN. Zápis prvákov do základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín bude 3. a 4. apríla. Výnimkou je ZŠ Kubranská pre nadané deti, kde bude zápis 5. apríla. Informovala o tom Martina Blažejová z útvaru školstva trenčianskej radnice.

Do prvých ročníkov sa podľa nej zapisujú deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku predĺžené pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Rodič môže zapísať dieťa iba do jednej základnej školy.

"Zápis bude prebiehať v dvoch fázach. V prvej fáze rodič vyplní elektronickú prihlášku na webovej stránke školy. V druhej prebehne overenie údajov, poskytnutých zákonnými zástupcami, a rodič sa spolu s dieťaťom podľa usmernení jednotlivých základných škôl zúčastní na zápise aj fyzicky," doplnila Blažejová.

Všetky mestské školy budú budúcich prvákov zapisovať vo svojich priestoroch. Deti sa na zápise zúčastňujú osobne spolu s rodičmi, ktorí by si mali priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.