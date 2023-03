Testovanie predných brzdových svetiel prináša pozitívne reakcie vodičov

Po polročnom testovaní zelených predných brzdových svetiel na automobiloch registrovaných v Trenčianskom a Žilinskom samosprávnom kraji sú reakcie vodičov veľmi pozitívne.

TRENČÍN. Po polročnom testovaní zelených predných brzdových svetiel na automobiloch registrovaných v Trenčianskom a Žilinskom samosprávnom kraji sú reakcie vodičov veľmi pozitívne. Povedal to Kristián Čulík z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"V spolupráci s Psychologickým inštitútom Bonnskej univerzity v nemeckom Bonne sme vykonali dopravno-sociologický prieskum. Viac ako 90 percent vodičov vedelo, čo to predné brzdové svetlo je a viac ako tri štvrtiny vodičov malo pozitívny názor na predné brzdové svetlo a boli by radi, keby sa v budúcnosti prijalo do legislatívy," priblížil Čulík.

Ako dodal, druhú časť výskumu, ktorá by už mala obsahovať aj dopady zelených svetiel na bezpečnosť na cestách a dopravnú nehodovosť, vyhodnotia v septembri, keď ročné testovanie predných brzdových svetiel vyvrcholí.

Na cestách TSK a ŽSK jazdí podľa neho momentálne asi 3000 vozidiel, testujúcich predné brzdové svetlá. Ide najmä o prímestské autobusy, nákladné automobily, taxíky, ale aj niektoré vozidlá mestskej polície.

Ako povedal Rainer Banse z Psychologického inštitútu Bonnskej univerzity, projekt testovania predných brzdových svetiel odštartovali v laboratórnych podmienkach a neskôr na letisku v Nemecku. Výsledky preukázali, že predné brzdové svetlo môže zvýšiť bezpečnosť na cestách. V Trenčianskom a Žilinskom kraji testujú predné brzdové svetlá po prvýkrát v ostrej premávke.

Po skončení testovania na Slovensku začnú v septembri podobné testovanie v talianskej Ancone. "Výsledky v reálnej premávke sú veľmi pozitívne. Či sa predné brzdové svetlá stanú súčasťou automobilov v Európe, bude politické rozhodnutie. Ja som však optimista," zdôraznil Banse.

Napísali sme

Napísali sme Obnovu námestia v Dubnici nad Váhom dokončia do konca leta. Práce skomplikovala i podzemná garáž Čítajte

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku po polroku projektu má predné brzdové svetlá namontovaných 440 vozidiel zabezpečujúcich služby v TSK, väčšina z nich je na autobusoch SAD Trenčín a SAD Prievidza. Predné brzdové svetlá testuje aj viac ako stovka automobilov Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.