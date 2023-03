V apríli úplne uzavrú panelku pri Trenčíne. Obmedzenie bude trvať niekoľko mesiacov

Predseda TSK prosí ľudí, aby počas uzávery cestovali vlakmi.

TRENČÍN. Slovenská správa ciest (SSC) v apríli úplne uzavrie panelovú cestu I/9 medzi Mníchovou Lehotou a Chocholnou-Velčicami.

K celkovej uzávere pristúpili z dôvodu kompletnej rekonštrukcii viacerých mostov, ktoré sa v tomto úseku nachádzajú. Dopravné obmedzenie bude trvať do polovice leta.

SSC preto pripravilo aj niekoľko obchádzok, ktoré budú môcť vodiči využiť počas rekonštrukčných prác.

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška i napriek tomu odporúča ľuďom, aby v tomto období minimalizovali medzimestskú dopravu osobnými automobilmi na nutné minimum.

V článku sa okrem iného dočítate Prečo panelku úplne uzavrú a kedy,

dokedy bude cesta I/9 uzavretá,

kadiaľ budú viesť obchádzkové trasy,

ktoré iné cesty v regióne budú v tom istom čase prerábať,

kedy spustia tretiu etapu opráv panelky,

ktoré cesty ešte plánujú do konca roka obnoviť.

Naplánovali štyri obchádzky

Úplnú uzáveru cesty I/9 Chocholná-Mníchova Lehota plánuje SSC uskutočniť od 14. apríla do konca júla. Tento úsek uzavrú z dôvodu kompletnej rekonštrukcie mostov SO 201 a SO 202.