Bezpečné parkovanie bicyklov v Dubnici nad Váhom má vzísť z nadnárodnej súťaže

Vytvorenie bezpečnej možnosti parkovania bicyklov v Dubnici nad Váhom je hlavným dôvodom zapojenia sa dubnickej samosprávy do nadnárodnej súťaže Rapid Applications for Transport

DUBNICA NAD VÁHOM. Malé a stredné podniky môžu získať 35.000 eur na riešenie mestskej mobility. Informovala o tom Eva Granátová z dubnickej radnice.

V súťaži financovanej Iniciatívou Európskeho inovačného a technologického inštitútu navrhujú podľa nej začínajúce podniky a malé a stredné podniky inovatívne a efektívne riešenia na zvládnutie zadaných výziev. V prípade Dubnice nad Váhom ide okrem analýzy aktuálnej situácie najmä o vytvorenie bezpečnej možnosti parkovania bicyklov v meste.

"Dubnica nad Váhom má priaznivé podmienky na aktívnu mobilitu. V súčasnosti dokončujeme výstavbu prvej cyklotrasy, aktívne pracujeme na tvorení ďalších. Projektom by sme chceli ľudí podporiť k tomu, aby sa nebáli vziať svoj bicykel a dopravovať sa v rámci mesta týmto prostriedkom. Na to, aby využívali cyklistickú dopravu, je potrebné okrem cyklotrás vyriešiť aj spôsob bezpečného uzamykania bicyklov," priblížila Granátová.

Podniky sa môžu so svojím návrhom na riešenie výziev zapojiť do 5. mája. Do tretieho ročníka projektu Raptor sa okrem Dubnice nad Váhom zapojilo 11 európskych miest z Islandu, Turecka, Maďarska, Španielska, Dánska, Holandska, Švédska, Belgicka a Nemecka.