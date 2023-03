Marius Pedersen: o trenčiansky certifikovaný kompost je značný záujem

Obyvatelia Trenčína môžu bezplatne využívať kompost z nimi vyzbieraného bioodpadu.

Záujemcovia o certifikovaný kompost zaregistrujú svoju žiadosť na webovej stránke mesta Trenčín a o týždeň si môžu prísť kompost vyzdvihnúť. Na bezplatné pridelenie kompostu majú prednostné právo tie domácnosti, ktoré prispievajú do triedenia bioodpadu a využívajú bionádobu. „Každý obyvateľ Trenčína, ktorý je poplatníkom za komunálne odpady, alebo inak povedané domácnosť, na ktorú je vystavené rozhodnutie o poplatku za komunálne odpady, si bude môcť prevziať bezplatne 200 litrov kompostu za rok,“ hovorí Zuzana Čachová, špecialistka pre životné prostredie MsÚ.

O tento kompost je veľmi veľký záujem. K dnešnému dňu eviduje mesto Trenčín viac ako 460 žiadostí. Veľkoodberatelia a záujemci o väčšie množstvo kompostu si môžu kompost kúpiť priamo od spoločnosti Marius Pedersen, Kompostáreň BRO Marius Pedersen a.s. (za Trenčianskym útulkom).

Marius Pedersen, okrem iného, prevádzkuje aj zariadenia na zhodnocovanie biologického odpadu kompostovaním. “Za rok 2022 sa z mesta Trenčín na kompostáreň, ktorú prevádzkuje spoločnosť Marius Pedersen, uložilo takmer 1000 t zeleného bioodpadu a cez 2200 t kuchynského bioodpadu,” priblížila Zuzana Čachová. Zároveň dodala, že v spomínanej kompostárni končia bioodpady aj od ostatných zmluvných partnerov spoločnosti Marius Pedersen.

Výhody certifikovaného kompostu

Zodpovedné triedenie odpadov sa oplatí a odmenou môže byť práve „čierne zlato“, ktoré obohatí pôdu o potrebné živiny. Dôležitým atribútom kvality kompostu je množstvo živín a organickej hmoty, neprítomnosť patogénov. Materiál privezený na kompostáreň je podrvený a podľa receptúry namiešaný do zakládok. Tieto sú prekopávané mostovým prekopávačom kompostu. Po skončení procesu kompostovaný materiál opúšťa technologickú plochu a je preosiaty na sitovacom zariadení.

Výsledný produkt je podrobovaný chemickým a mikrobiologickým analýzam. Kompost, vyrobený certifikovaným procesom, vyhovuje technickej norme STN 46 5738. Tento kompost obsahuje zmes stabilizovaných organických látok, ktoré prešli riadenými biologickými premenami zabezpečovanými aeróbnymi mikroorganizmami.

Pravidelné hnojenie takýmto kompostom poskytuje niekoľko výhod: Kompost je bohatý na organické látky.

Živiny z kompostu sa uvoľňujú do pôdy postupne a vďaka tomu majú rastliny pravidelný prísun živín potrebných na ich rast.

Kvalitný kompost je zdrojom základných živín pre pôdu a rastliny - N (dusík), P (fosfor), K (draslík) a tiež horčíka a stopových prvkov. Obohacuje pôdu o organické látky, ktoré predstavujú zdroj energie a stavebných látok pre pôdne organizmy a rastliny, zvyšuje retenčné a infiltračné schopnosti pôdy pre dažďovú vodu.

Kompost podporuje zakorenenie priesad, stromov a kríkov a zvyšuje ich prijatie až o 50%.

Kompost predlžuje kvitnutie kvetov a zvyšuje úrodnosť vďaka dodaným živinám.

Kvalitu kompostu ovplyvňuje aj jeho hodnota pH. Optimálna hodnota pH je neutrálna, v rozmedzí 6,5 až 8. Pokiaľ je hodnota pH nižšia ako 6, dochádza k úhynu mikroorganizmov zodpovedných za rozklad organických látok. Ak je hodnota vyššia ako 8,5 dochádza k nežiaducim chemickým zmenám, pri ktorých sa stráca z kompostu dôležitý dusík. Spoločnosť Marius Pedersen, ktorá kompost vyrába, uvádza, že trenčiansky kompost má hodnotu pH ± 8, je teda alkalický a pravidelnou aplikáciou upraví hodnotu pH pôdy a aj prijateľnosť živín rastlinami. Prekyslenie pôd sa dotýka značnej výmery pôd SR a kompost je vhodným materiálom na zlepšenie pôdnej reakcie.

„Výrobou kompostu sa zaoberáme už niekoľko rokov. Jeho výroba a umiestnenie do pôdy je naším príspevkom, ako pomôcť poľnohospodárom v tomto období, ktoré je náročné i pre nich. Hlavnú časť kompostu predávame veľkoodberateľom a maloodberateľom na využitie v poľnohospodárstve, sadovníctve, záhradníctve, krajinotvorbe či úprave a výsadbe verejnej zelene. Musím podotknúť, že nás teší záujem obyvateľov a poľnohospodárov o náš vysokokvalitný kompost. Regionálna veterinárna a potravinová správa rozhodla o používaní kompostu ako organického hnojiva a hotové komposty produkované našou skupinou získali certifikáty vydávané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym a spĺňajú najvyššie kvalitatívne štandardy.“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen Slovensko Oliver Šujan.

Podľa kompetentných práve vďaka zodpovednému triedeniu bioodpadu a jeho následnému spracovaniu môže mať kompost svoju hodnotu a vysoký obsah živín. Obyvatelia mesta Trenčín tak jeho pravidelným pridávaním do pôdy, môžu v nej zvýšiť podiel organických látok a živín. „Je zdrojom dusíka, fosforu, draslíka, horčíka, vápnika a stopových prvkov. Vhodný je na hnojenie záhrad, ovocných sadov, pri výsadbe stromov, okrasných drevín a trvaliek či pri zakladaní a pestovaní trávnikov. Pre alkalické hodnoty pH však nie je vhodný na výsadbu a hnojenie kyslomilných rastlín, ako sú čučoriedky, azalky či hortenzie,“ uvádza spoločnosť.

Spoločnosť Marius Pedersen Slovensko a.s. so sídlom v Trenčíne, je dcérskou spoločnosťou najväčšej súkromnej dánskej spoločnosti v oblasti nakladania s odpadom – A/S MARIUS PEDERSEN a na trhu pôsobí už desať rokov. Marius Pedersen sa na Slovensku etabloval ako profesionálna spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, údržby komunikácií a starostlivosti o zeleň. Spolupracuje s viac ako štyristo mestami a obcami, pričom tieto služby zabezpečuje takmer pre jeden milión obyvateľov a približne štyritisíc podnikateľských subjektov. Viac informácií nawww.mariuspedersen.sk