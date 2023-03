Florbalisti AS Trenčín ukončili sezónu vo štvrťfinále

Florbalisti medzi najlepšiu štvoricu tímov tento rok neprenikli.

TRENČÍN. Skvelý úvod sezóny a prvé miesto po ôsmich odohraných kolách, výsledkový výpadok a ustúpenie do spodnej časti tabuľky a následne mohutný finiš znamenajúci skvelé štvrté miesto po základnej časti a istotu prvých dvoch domácich zápasov play-off. No a smoliarske vypadnutie so šiestym tímom vo vyraďovacej fáze ligy. Aj taká bola sezóna florbalistov AS Trenčín, ktorí ani tento rok neprenikli do vytúženého boja o medaily vo Fortuna florbalovej extralige mužov.

Dvadsaťdva zápasov základnej časti a štyri v play-off, z toho šestnásť výhier a desať prehier je bilancia úspešnosti partie okolo hrajúcich trénerov Juraja Matejku a Petra Klapitu, ktorí si, tak ako každoročne, rozdelili kompetencie v trénovaní elitného mužstva.

Zatiaľ čo skúsený „iron man“ a čerstvý štyridsiatnik Matejka vedie hráčov a pripravuje zápasové zostavy, mladší Klapita sa stará o tréningové plány a systém hry ako takej.

Netradičná kombinácia, ktorá je na Slovensku raritou, ukázala, že aj „bez trénera“ vie byť tím úspešný. Zaujímavosťou je ďalšia sezóna Juraja Matejku bez vynechaného zápasu, ktorá je v poradí už sedemnástou. Áno, sedemnásť sezón bez vynechaného zápasu. Úctyhodné.

Florbalisti AS Trenčín sú okrem iného známi aj svojím širokým kádrom a najviac tímami z celého Slovenska. Okrem jedenástich mládežníckych družstiev disponuje aj juniorkou, ktorá v celoslovenskej extralige skončila na druhom mieste po základnej časti a aktuálne bojuje v semifinále play-off o historickú medailu, a zároveň až tromi mužskými tímami (z toho dva druholigové), z ktorých si tréneri môžu vyberať hráčov do prvého tímu.

Šancu ukázať sa v extralige a zabojovať o svoju pozíciu tak v aktuálnej sezóne dostalo sedem brankárov (z toho dvaja českej národnosti), dvanásť obrancov a dvadsať- tri útočníkov, čo je štyridsať- dva hráčov s aspoň jedným odohraným extraligovým zápasom. Ďalšia slovenská rarita a hlavne umenie Juraja Matejku, ktorý okolo seba a v klube vytvára pohodové prostredie, kde sa hráči cítia dobre. Hráči dorasteneckého veku, juniori a aj muži, ktorí hrávajú druhú ligu a svojimi výkonmi už presahujú úroveň druhej ligy, tak dostali šancu nazrieť na extraligové palubovky a ukázať, že florbal hrať vedia.

Okrem domácich hráčov sa v aktuálnej sezóne podarilo Trenčanom prilákať aj tri zahraničné posily. Angažmán Tomáša Wantulu z Ostravy sa skončil skôr, ako sa začal, smoliarskym zranením bývalého strelca FBC Ostrava. Druhá ostravská posila, tentokrát brankár Roman Fučík, sa s klubom dohodol na ukončení spolupráce pred Vianocami z pracovných dôvodov, no stihol odchytať niekoľko skvelých stretnutí a pomôcť hráčom k zisku štvrtého miesta po základnej časti.

Keďže brankárska otázka ostala v klube nevyriešená a na pozícii jednotky sa okrem spomínaného Fučíka striedali aj junior Pajtina a hosťujúci Paulen zo spriatelených Topoľčian, bolo nutné angažovať ďalšieho brankára. Tu manažment klubu ukázal svoje silné konexie a schopnosti a dokázal prilákať Dávida Rytycha, florbalového svetobežníka a legendu svetového florbalu, ktorá do AS Trenčín prišla zo švédskeho IBF Falun ako voľný hráč len jeden deň pred ukončením januárového prestupového okna. Rodák z Prahy ako jediný brankár na svete chytal vo všetkých štyroch najlepších ligách sveta (Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko a Česko) a Trenčanom mal pomôcť k zisku vytúženej medaily.

Až do posledného kola bojovali florbalisti AS Trenčín o umiestnenie v prvej štvorke ligy, ktoré sa im výhrou v poslednom zápase základnej časti podarilo zabezpečiť a do play-off im takpovediac „ostalo“ ŠK Lido Prírodovedec. (Systém výberu súperov do play-off vo florbalovej extralige je taký, že prvý tím po základnej časti si telefonicky vyberie súpera z 5. – 8. miesta. Nasleduje druhý tím, tretí tím a na štvrtého „niekto ostane“).

Bratislavský klub, ktorý prešiel výraznou obmenou a stal sa čiernym koňom extraligy, sa javil pred začiatkom série hranej na tri víťazné stretnutia ako súper, cez ktorého by Trenčania mohli preniknúť do semifinále play-off. Opak bol však pravdou. Dobre organizovaný súper sa na hráčov AS pripravil svedomito.

Už v úvodnom stretnutí v M-Šport centre na Ostrove dokázal Trenčanov zdolať 7:6. V druhom stretnutí sa naplno ukázala sila Davida Rytycha v bránke AS, ktorý inkasoval len raz a v nájazdoch podržal Trenčanov výrazným spôsobom znamenajúcim vyrovnanie série na 1:1. V Záhorskej Bystrici, kde Lido hráva svoje domáce zápasy, už ale florbalisti AS nedokázali zvíťaziť ani raz napriek tomu, že oba zápasy mali sľubne rozbehnuté a v sérii podľahli súperovi 1:3 na zápasy.