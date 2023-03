Štúdium v Kanade? Potrebovať budete aj výpis z bankového účtu, hovorí Dubničanka Zuzana

Zuzana Šedová si život v krajine javorového listu nevie vynachváliť. Život tam ale lacný nie je.

Zuzana Šedová (22) je ambiciózna žena, pôvodom z Dubnice nad Váhom, ktorá je už takmer pol roka študentkou vysokej školy v Kanade. Opísala nám nielen to, ako vyzerá jej štúdium, ale i osobný život ďaleko za hranicami Slovenska.

Na akej škole študujete?

Študujem na Canadian College vo Vancouveri a mojím programom je biznis manažment.

Ako ste sa dostali k štúdiu v zámorí?

Naozaj zaujímavou cestou vzhľadom na to, že som nad štúdiom v Kanade nikdy nerozmýšľala. Jedného dňa som na internete natrafila na súťaž o štipendium v Kanade, do ktorej som sa zapojila a po splnení podmienok som sa stala jednou z tridsiatich vyžrebovaných. Následne som musela nahrať video s dôvodmi, prečo by som si dané štipendium zaslúžila práve ja. Toto video ma dostalo až do finálnej šestky a poslednou podmienkou na výhru bolo, aby získalo čo najviac ‚lajkov.‘ Bol to pre mňa veľmi stresujúci týždeň, pretože mi na víťazstve veľmi záležalo a robila som preň najviac, ako sa dalo. Po veľmi tesných výsledkoch som, bohužiaľ, obsadila druhé miesto, no keď agentúra, ktorá štipendium ponúkala, videla, akú snahu a námahu som vynaložila, ponúkla mi aspoň polovičné štipendium. Ponuky som sa ihneď chopila a druhú polovicu za štúdium som si financovala sama.

Čo je potrebné na štúdium v Kanade?

Pokiaľ sa chcete stať študentom v Kanade, potrebujete vyhovieť určitým jazykovým požiadavkám, ktoré som ja osobne splnila dobre napísaným testom, vďaka ktorému som nemusela absolvovať žiadne ústne pohovory ani lekcie anglického jazyka. Nevyhnutné je splnenie vízových požiadaviek, čo je veľmi zdĺhavý proces, pretože je k nemu potrebné veľké množstvo dokumentov.