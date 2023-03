VII. LIGA: Zaváhanie Opatovej využila Turná a je prvá, jasný triumf Kľúčového a Záblatia

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasov VII. ligy.

St. Turá – Nemšová 0:0

Prvý polčas bol oťukávaním, oba tímy sa dobre poznali z pohárového stretnutia. Hra bola otvorená a oba tímy sa sporadicky dostávali do šancí. Hral sa medzišestnástkový futbal. Ako prví šli do šance domáci, no Durec sa zle zorientoval v nájazde a lopta šla mimo bránu. Turanci mali náznaky šancí po pravej strane, kde viedol akcie Jaroš. Jeho centrované lopty končili na stopéroch Nemšovej. Hostia mali príležitosti z väčšej diaľky, ktoré kryl Samul.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Dva vypredané zápasy takmer pokryjú mesačné náklady na mzdy hráčov, hovorí Radosa Čítajte