Lekári trenčianskej nemocnice museli na pacienta zavolať políciu. Ten na policajta zaútočil nožnicami

Muž po incidente nafúkal takmer 2,5 promile.

TRENČÍN. V priestoroch Fakultnej nemocnice v Trenčíne zasahovala polícia. Stalo sa tak po žiadosť ošetrujúceho personálu, ktorý mal problém s pacientom, ktorý sa počas čakania na ošetrenie správal agresívne.

„Po príchode hliadky PMJ bol muž opakovane vyzvaný, aby sa upokojil. On však tieto výzvy neuposlúchol a navyše sa snažil prekážať zdravotníkom v ošetrovaní iných pacientov. Počas toho páchateľ začal klásť aktívny odpor. Zobral do ruky chirurgické nožnice, ktoré boli položené na stole a zahnal sa s nimi smerom do tváre policajta. V tomto útoku mu zabránil druhý člen hliadky PMJ, ktorý okamžite pohotovo zareagoval a zachytil ruku mu, v ktorej zvieral ostré nožnice. Následne policajti muža spacifikovali,“ informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že krátko na to podrobili muža dychovej skúške. Tá skončila s výsledkom takmer 2,5 promile alkoholu.

„Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície v Trenčíne muža v zmysle zákona zadržal a rozhodol o jeho umiestnení v cele policajného zaistenia. Až po jeho vytriezvení s ním mohli byť vykonané ďalšie procesné úkony.

Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo dostatočne odôvodnené 43 ročnému mužovi vzniesť obvinenie zo zločinu ‘Útok na verejného činiteľa.‘ Zároveň bol vyšetrovateľom spisový materiál odovzdaný dozorujúcemu prokurátorovi spolu s podnetom na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby,“ doplnila polícia.

Muž bol v minulosti už súdne trestaný za majetkovú a drogovú trestnú činnosť, v prípade dokázania viny mu hrozí väzenie na tri až osem rokov.