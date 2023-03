Mesto Trenčín pokračuje v revitalizácii vnútroblokov, na rad prišiel Pádivec

Hodnota celej investície je 900-tisíc eur, radnica ju financuje vďaka eurofondom.

TRENČÍN. Revitalizácia vnútroblokov na trenčianskom sídlisku Sihoť pokračuje aj v tomto roku. Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, v najbližších

dňoch sa rozbehnú práce na komplexnej revitalizácii detského ihriska a priľahlého vnútrobloku Pádivec. Trenčianska radnica ich financuje vďaka nenávratnému finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu, hodnota celej investície je 900-tisíc eur.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Pôjde o radikálnu obnovu celého územia. Prestavba významnou mierou podporí zelenú infraštruktúru a posilní komunitné spolužitie. Pribudne tu množstvo herných i športových prvkov a mobiliáru," priblížila zámer radnice Ságová.

Napísali sme

Napísali sme Rakovina prostaty spočiatku nemá príznaky. Keď sa dostavia, väčšinou je neskoro, tvrdí primár Čítajte

Doplnila, že snahou je redukovať nepotrebné spevnené plochy, ktoré sú na úkor zelene, a sústrediť jednotlivé aktivity do samostatných a plne vybavených funkčných zón. "Vymeníme a doplníme tu parkový mobiliár, obnovíme povrchy komunikácií, zrekonštruujeme osvetlenie," dodala Ságová s tým, že

revitalizačné práce by mali byť hotové do konca októbra.