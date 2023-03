Rakovina prostaty spočiatku nemá príznaky. Keď sa dostavia, väčšinou je neskoro, tvrdí primár

Zväčšenú prostatu liečia novou metódou.

TRENČÍN. "Pre mužov je otázka urologickej preventívnej prehliadky často stresujúca. Nechcú o nej počuť, hlavne keď ich nič nebolí," vraví Peter Kohútek, primár urologického oddelenia vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne.

Upozorňuje, že mnohé závažné ochorenia prostaty sú v prvých fázach bezpríznakové, preto je podľa jeho slov dôležité, aby muži prehliadky absolvovali.

V rozhovore taktiež priblížil novú liečebnú metódu Rezum, vďaka ktorej môžu liečiť benígnu hyperpláziu prostaty bez operácie, ozrejmil aj to, pre koho je táto forma liečby najvhodnejšia.

V rozhovore sa taktiež dočítate Ako funguje metóda Rezum,

pri akých ochoreniach sa využíva,

ako dlho trvá táto liečba,

prečo narastá počet prípadov rakoviny prostaty,

či muži zanedbávajú prevenciu,

ako sa problémy s prostatou môžu odzrkadliť na sexuálnej aktivite,

aké príznaky sprevádzajú rakovinu prostaty,

k akým problémom môže viesť nedostatočné vyprázdňovanie mechúra.

V čom spočíva metóda Rezum?

Je to nová, mini-invazívna metóda. To znamená, že je šetrná k pacientovi a nevykonáva sa pri nej žiaden rez na koži. Pri tejto metóde sa zavádza špeciálny aplikátor cez močovú rúru do oblasti prostaty, kde sa týmto aplikátorom aplikuje vodná para do tkaniva.

Para kondenzuje naspäť na kvapalinu, uvoľňuje sa energia, ktorá spôsobuje deštrukciu prostatického tkaniva, tlačiaceho na močovú trubicu.

Pri ktorých ochoreniach je táto liečba vhodná?

Je indikovaná na liečbu benígnej hyperplazie prostaty. Ide o nezhubné zväčšenie prostaty, ktoré utláča močovú rúru a môže spôsobiť problémy s vyprázdňovaním močového mechúra.