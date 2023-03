Trenčianska župa vyhlásila obrovský tender na prímestskú autobusovú dopravu

Samotné verejné obstarávanie je rozdelené na dve časti podľa príslušných regiónov.

TRENČÍN. Po niekoľkých mesiacoch príprav Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vyhlásil verejnú súťaž na obstaranie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme na najbližších 10 rokov. Ako vyplýva z údajov zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania, predpokladaná hodnota desaťročnej zákazky presahuje 470 miliónov eur bez DPH.

TSK pôvodne uvažoval s rozdelením celej zákazky na tri časti podľa príslušných regiónov, nakoniec ju rozdelil na dve časti tak, ako je to v súčasnosti, keď SAD Trenčín zabezpečuje prímestskú dopravu v šiestich okresoch a SAD Prievidza v troch okresoch.



Hodnota zákazky pre oblasť Považia je odhadnutá na 301 miliónov eur, pričom východiskový rozsah poskytovania služieb je stanovený na viac ako 13,6 mil. tarifných kilometrov na 119 autobusových linkách ročne. Hodnota zákazky pre prímestskú autobusovú dopravu na Hornej Nitre je odhadnutá na takmer 169 miliónov eur a autobusy by mali ročne najazdiť viac ako 7,6 mil. tarifných kilometrov na 84 autobusových linkách.



Dopravcovia majú čas na predloženie svojich ponúk do 6. apríla, vysúťažení dopravcovia by mali začať poskytovať svoje služby od 31. októbra 2023.