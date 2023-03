Bátorička umučila ďalšiu mladú pannu. Nepomohla jej ani transfúzia

Grófka Alžbeta Bátoriová v podaní Viery Fusekovej sa z Čachtíc presunula do Lukáčoviec.

ČACHTICE/LUKÁČOVCE. Strach naháňajúca grófka Alžbeta Bátoriová a jej verný sluha Ficko opustili svorne Čachtický hrad a vybrali sa južnejším smerom na Nitru, aby vyčíňali a hľadali svoje ďalšie obete na nových miestach.

Krvavá vládkyňa mučí mladé dievčatá aj dávno po svojej smrti už niekoľko dní v Lukáčovciach, vzdialených od Čachtíc desiatky kilometrov. Svedčia o tom aktuálne zábery a dôkazy z Lukáčoviec. Grófka Bátoriová v nádherných šatách kontrastuje s umučenými dievčatami v zakrvavených chudobných odevoch a zlovestne sa škeriacim Fickom.

Bátorička na čele fašiangového sprievodu

Fašiangová bátoriovská fikcia vyšla pôvodom čachtickej výtvarníčke Viere Fusekovej dokonale. Spolu so sestrou Helenou a manželom Gabrielom presunuli viac ako štyristo rokov starú históriu do obce, v ktorej Čachtičanka s obrovským zmyslom pre humor a recesiu v súčasnosti žije – do Lukáčoviec.

Vierka si pozháňala alebo vlastnoručne vyrobila viacero replík dobových artefaktov a spolu so svojimi najbližšími vyrazila na fašiangovú púť krížom cez Lukáčovce. Príchod Alžbety Bátoriovej do obce vyvolal strach i obavy a zároveň vyčaril domácim úsmev na perách.

„Naše Občianske združenie Vrbina sa snaží v obci uchovávať ľudové tradície. V spolupráci s obcou sme pripravili fašiangový sprievod a pokračovali v už vyše desaťročnej tradícii. Počas dedinského fašiangového okruhu pripomíname históriu týchto tradičných osláv a všetkých priaznivcov zábavy pohostíme čerstvo napečenými šiškami, fánkami i vareným vínkom,“ rozhovorila sa Fuseková. Práve ona prišla s nápadom, ktorý do jej dnešného bydliska pritiahol ducha Alžbety Bátoriovej z Čachtíc, kde vyrastala.