S milionárskym nápadom priletela Lenka až z horúcej Floridy

So skvelou myšlienkou, ako pritiahnuť k pravidelnému čítaniu aj tie najmenšie deti a zároveň ich premeniť na milionárov, prišla novomestská učiteľka Lenka Fraňová.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Pre svojich druháčikov založila netradičný Klub milionárov.

Čarovný milionársky klub sa jej postupne v triede v Základnej škole na Tematínskej ulici čoraz viac rozrastá. Členstvo v ňom je exkluzívnou výsadou najmenších a najvytrvalejších čitateľov. V Klube milionárov dostanú členský preukaz iba žiaci, ktorí v čase svojho voľna prečítali v konečnom súčte knižky s viac ako miliónom písmeniek a znakov v texte. Horúci čitateľský nápad si priniesla z ešte horúcejšieho mesta Palm Springs na Floride za „veľkou mlákou.“

Dobré nápady nosí z celého sveta

Nadšená učiteľka Lenka Fraňová s neutíchajúcim entuziazmom a stále novou energiou rada cestuje. Z každého miesta našej planéty sa vracia s novými nápadmi a výzvami, ktoré spája aj so svojimi druháčikmi v triede.

„Keď vo svete vidím niečo nové a dobré, snažím sa to priniesť aj do našich končín. A tak do nášho mesta prinášať nápady z New Yorku, Dubaja, Floridy, Talianska či Španielska. Tentokrát ma veľmi inšpirovala moja teta, ktorá žije v meste Palm Springs na Floride. Často mi o dobrých nápadoch z ich nádherného mesta rozpráva,“ prezradila Fraňová.

Okrem zaujímavej akadémie pre najmenšie deti predškolského veku ju fascinoval neobvyklý Klub milionárov. Milionársku myšlienku nosila v hlave už dlhší čas. Tešila sa na moment, keď ju bude môcť realizovať. A zároveň s napätím očakávala prvých členov Klubu milionárov vstupujúcich do exkluzívnej spoločnosti čitateľských lídrov.

„So svojimi žiakmi si od prvej triedy ideme svoj „mód“. Jednou z podstatných vecí na škole pre mňa bolo vždy čítanie žiakov s radosťou. Žijeme v dobe, keď niečo nariadiť nie je práve najšťastnejší krok. A preto som sa rozhodla spestriť vyučovanie a čítanie založením Klubu milionárov,“ vysvetlila. Klub milionárov sa stal skvelou motiváciou, ako žiakov hravou a súťaživou formou pritiahnuť k literatúre.