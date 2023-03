Dukly čaká druhá vzájomná séria, Petráš: Na zápasy u súperov sme si počas sezóny zvykli

Sériu kvalifikácie do štvrťfinále play off extraligy medzi hokejistami Michaloviec a Trenčína rozhodne chuť bojovať jeden za druhého.

TRENČÍN. Uviedol to útočník michalovského tímu Peter Bjalončík, ktorý verí, že po rozpačitej základnej časti tím vygraduje formu v play off.

Trenčania by sezónu, v ktorej dlho nemali k dispozícii vlastný štadión, radi zavŕšili revanšom za michalovské vyradenie spred dvoch rokov. Práve v sezóne 2020/21 sa odohrala zatiaľ jediná séria play off medzi Michalovcami a Trenčínom. Tím z východu zvíťazil vo štvrťfinále 4:2 a v pozícii mierneho favorita je aj tentokrát. V sérii hranej na tri víťazné zápasy odohrá úvodné dve stretnutia na domácom ľade a pred vlastnými divákmi bude hrať aj prípadný rozhodujúci piaty duel. Štyri vzájomné stretnutia v základnej časti však ukázali, že v súboji Dukiel nehrá rolu domáce prostredie.

V troch zo štyroch duelov sa tešili hostia. "Domáce prostredie nebolo pre nás výhoda, no verím, že sa to teraz zlomí," poznamenal Bjalončík pre TASR. V michalovskom klube nastali v základnej časti až dve trénerské zmeny a po Tomovi Coolenovi a Romanovi Statienovi je Peter Kudelka tretí tréner tímu v prebiehajúcom ročníku.

"Je ambiciózny a aj s asistentmi to chytili za správny koniec. Myslím si, že je to veľmi pozitívna zmena. Dostavili sa už aj výsledky, no ešte stále pociťujeme resty, ktoré ukazujú, že nie sme konzistentní vo výsledkoch a striedame lepšie výkony s horšími. Dokázali sme zdolať Slovan či Zvolen a prehrali sme s Liptovským Mikulášom," pripomenul Bjalončík s nádejou, že michalovský tím ukáže vo vyraďovacích bojoch svoje prednosti. "Je to nová súťaž, všetko sa začína odznova. Rozhodovať bude kolektív, partia a to, kto dokáže bojovať jeden za druhého. Verím, že pôjdeme čo najďalej," dodal Bjalončík.

Zatiaľ čo v Michalovciach dvakrát vymenili hlavného trénera, trenčiansky Róbert Döme vydržal celú sezónu. Jeho zverenci sa v úvode prezentovali slabšími výsledkami, no postupne sa zdvihli herne aj výsledkovo a napriek dlhodobej absencii domáceho prostredia boli v hre o prvú šestku. Napokon je z toho tretíkrát po sebe účasť v kvalifikácii do štvrťfinále. Trenčania ju odštartujú dvomi zápasmi v Michalovciach.

"Vždy je lepšie začať doma, ale takto to vyšlo. My sme si počas sezóny zvykli na zápasy u súperov a už sme ani veľmi nevnímali, že hráme vonku. Verím, že zápasy v Michalovciach zvládneme a na domácom ľade nás budú povzbudzovať zaplnené tribúny," povedal útočník Šimon Petráš pre TASR.

Tri zo štyroch vzájomných zápasov sa skončili najtesnejším výsledkom a aj vzhľadom na postavenie tímov v tabuľke sa dá vyrovnaný hokej očakávať aj tentoraz. "Myslím si, že to môžu byť vyrovnané zápasy," poznamenal Petráš, ktorý strelil v tejto sezóne Michalovciam dva góly.

"Nedá sa povedať, že by mi Michalovce ako súper sedeli, ale vyberať si nemôžeme. Ako tím však s nimi vieme hrať a verím, že uspejeme," konštatoval Petráš, ktorý má v tíme súpera viacero bývalých spoluhráčov vrátane brankára Stanislava Škorváneka či útočníka Romana Žitného. "Poznáme sa a nejaké podpichovanie určite prebehne, ale asi to nebude nič veľké. Ako Stana poznám, tak sa pred zápasmi asi zatvorí do svojho sveta a nebude sa zaujímať o okolie," dodal s úsmevom Petráš.