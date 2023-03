Najväčšej obľube sa teší cyklotrasa medzi Trenčínom a Nemšovou

Po 11-kilometrovom úseku sa doteraz previezlo viac ako 645-tisíc cyklistov.

TRENČÍN. Najobľúbenejšou cyklotrasou v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) je podľa údajov z umiestnených sčítačov úsek medzi Trenčínom a Nemšovou. Ako informovala Barbora Jánošková z tlačového oddelenia Úradu TSK, po 11-kilometrovom úseku, ktorý je súčasťou cezhraničného projektu s mestom Brumov-Bylnice, prešlo od jeho otvorenia viac ako 645-tisíc cyklistov.

TSK monitoruje frekvenciu cyklistov aj na trojici otvorených úsekov Vážskej cyklomagistrály, ktorá by po dokončení mala prechádzať naprieč celým krajom. "Zvýšený pohyb cyklistov na dennej báze je podľa štatistík zo sčítačov viditeľný v čase dochádzania do práce medzi 06:00 a 08:00, následne okolo

10:00. Vrcholom denného využívania je rozpätie medzi 15:00 a 17:00, počas ktorého sú cyklotrasy používané na prepravu z práce domov či na rekreačnú cyklistiku," uviedla Jánošková.



Trenčianska župa aktuálne buduje ďalšie dva úseky Vážskej cyklomagistrály v dĺžke viac ako 22 kilometrov. Už v lete by cyklisti mali využívať úsek z Považskej Bystrice po hranicu so Žilinským samosprávnym krajom a do konca roka bude dokončený aj úsek medzi obcou Ladce v Ilavskom okrese a Púchovom.