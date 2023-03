Potomok rodu Nozdrovických hľadal informácie o svojich predkoch v Trenčíne

V žilách Gabriela Nozdrovického prúdi po predkoch modrá šľachtická krv. Potomok jedného z najstarších zemianskych rodov z bývalej Trenčianskej stolice, ktorých pôvod siaha až do 13. storočia, sa snaží zmapovať osudy svojich predkov križujúc mnohé storočia.

K jeho urodzeným predchodcom patrili kráľovskí radcovia, vojenskí i cirkevní hodnostári, vysoko postavení úradníci či slovenskí národovci, ale aj biskup a gróf. Práve preto tento mladý muž žijúci v Nitre navštívil v uplynulých týždňoch Štátny archív v Trenčíne.

V historických listinách a dokumentoch túžil objaviť ďalšie fakty, ktoré mu pomôžu oživiť a priblížiť spomienky na svoj slávny rod. Vďaka Gabrielovi Nozdrovickému, ktorého predkovia pochádzajú aj zo zemianskej rodiny Nozdrovických z obce Košeca – miestna časť Nozdrovice, sme mohli načrieť do hlbokej histórie osudov jeho rodu, ktorý písal nielen históriu nášho regiónu. Veď prvý známy príslušník rodiny Nozdrovických z Nozdrovíc, Peter, sa spomína už v roku 1250.

Gabriel, vo vás prúdi šľachtická krv. Aký je to pocit byť potomkom urodzených predkov z dávnej histórie?

Ja to pociťujem v mojom živote ako nejaký šiesty zmysel. Mám dojem, akoby moji predkovia dávali na mňa neustále pozor. To mi možno prináša aj šťastie v živote. Z môjho bádania o ľuďoch z rodiny viem, kto z mojich predkov mal na čo talent a uvedomujem si, po kom som čo zdedil a môžem v tom pokračovať a nadviazať.

Dnes mladí ľudia záujem o históriu či svojich predkov príliš nemajú. Čo vás vedie k tomu, že ste sa v tomto smere stali určite pozitívnou výnimkou?

Je to pravda. Záujem mladej generácie o takéto veci je veľmi malý. Ešte aj keď mladí rovesníci počujú, že sa tomu venujem, tak si myslia, že sa doma zrejme musím poriadne nudiť. Keď som bol malý, o mojich predkoch mi zvykla rozprávať babka. Ja som sa rodičom narodil ako posledný mužský potomok v línii a babička už bola vo vyššom veku.