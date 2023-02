Prehľad výsledkov II. kola Pohára ObFZ Trenčín.

St. Turá – Nemšová 0:1 (0:0)

Stará Turá nastúpila bez viacerých hráčov základnej zostavy a niektorí ďalší nastúpili so sebazaprením. Napriek tomu domáci odohrali veľmi slušný zápas. Nemšová mala v držaní lopty navrch, no zväčša sa nedostávala do vážnejších šancí. Najväčšiu šancu do prestávky mala Turá, keď šiel sám na brankára Dzuro, ale Húdek ho vychytal.

