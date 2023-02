Mesto Brezová pod Bradlom pociťuje zvýšené náklady vo viacerých položkách

Náklady mesta narástli aj zvyšovaním platov zamestnancov.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom, ktoré sa uskutočnilo v stredu (22. 2.), informoval primátor mesta Jaroslav Ciran, že mesto pociťuje zvýšené náklady vo viacerých položkách.

"Dostali sme úpravu ceny tepla, ktorá sa zvyšovala o 50 percent minulý rok, teraz je to o 70. Za január 2022 sme dostali faktúru vo výške 12.800 eur, za tohtoročný január to bolo 20.800 eur. To predstavuje navýšenie o 62 percent. Podobne sa to deje aj s plynom, kde sa nám náklady zvyšujú o 45.000 eur ročne," uviedol primátor.

Mestu sa predražili aj aktuálne úvery, ktoré sú naviazané na Euribor. "Úrokové sadzby boli od 0,49 do 1,9 percenta. Teraz sa nám zvýšili na 3,7 až 5,3 percenta. Takisto nám pribudne úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), od termínu čerpania ho začneme splácať a predpokladáme, že to bude 51.000 eur ročne," informoval Ciran.

Náklady mesta narástli aj zvyšovaním platov zamestnancov. "Išlo o sedem percent a u nepedagogických zamestnancov o desať percent, od septembra bude ďalšie navýšenie platov. To pre mesto znamená nárast o 100.000 eur," povedal primátor.