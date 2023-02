V Dubnici nad Váhom si pripomenuli 78. výročie brutálne zavraždených Rómov

Pamätník stojí na mieste cintorína, kde sú pochované obete zo zaisťovacieho tábora pre Rómov v Dubnici nad Váhom.

DUBNICA NAD VÁHOM. Spomienka na obete brutálnej vraždy 26 chorých Rómov a ďalšie obete rómskeho holokaustu v Dubnici nad Váhom boli hlavným cieľom pietneho aktu pri pamätníku zavraždených Rómov v areáli spoločnosti ZVS v Dubnici. Podujatie pri príležitosti 78. výročia tragických udalostí pripravilo občianske združenie (OZ) In Minorita. Informovala o tom Zuzana Kumanová z OZ In Minorita.

"Pripomíname si obete, pripomíname si rómske dejiny, o ktorých sa ešte stále málo hovorí. A zároveň je to aj akýsi apel na to, aby sme sa k sebe správali oveľa tolerantnejšie, aby sme hľadali to, čo nás spája," povedala Kumanová.

Pamätník stojí na mieste cintorína, kde sú pochované obete zo zaisťovacieho tábora pre Rómov v Dubnici nad Váhom. Vznikol v novembri 1944, zriadilo ho ministerstvo národnej obrany a v podstate išlo o koncentračný tábor, z ktorého sa predpokladali transporty do vyhladzovacích koncentračných táborov v zahraničí. V priebehu mesiaca v ňom bolo sústredených viac ako 700 rómskych mužov, žien a detí.

V tábore sa rozšíril týfus, čo spôsobilo, že sa tábor dostal do karantény a k deportáciám nedošlo. Viac ako 40 chorých zomrelo priamo v tábore a 26 chorých brutálne zavraždili. Dňa 23. februára 1945 pod zámienkou prepravy do nemocnice naložili šesť chorých žien a 20 mužov na nákladné auto a odviezli ich do areálu miestnej zbrojovky. Tam ich postrieľali a nahádzali do spoločného hrobu.

Na mieste cintorína v areáli zbrojovky robotníci krátko po skončení vojny osadili kríž z delových nábojníc a v roku 2007 z iniciatívy OZ In Minorita tu vznikol pamätník s menami zavraždených.