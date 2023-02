Podvod prekazili pracovníčky banky, dôchodca takmer prišiel o 6 500 eur

Neznáma žena navigovala dôchodcu pri výbere hotovosti a žiadala od neho vklad na neznámy bankový účet.

TRENČÍN. Trenčianska krajská polícia upozorňuje na ďalší prípad pokusu podviesť dôchodcu. Starší muž takto takmer prišiel o 6 500 eur, svojou duchaprítomnosťou mu ich zachránili pracovníčky banky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Dôchodcu telefonicky kontaktovala neznáma žena s tým, že v jeho banke zaznamenali podvody a pokiaľ nechce o svoje peniaze prísť, mal by si ich z účtu vybrať. "Senior žene uveril a z účtu vybral 6 500 eur. Žene poskytol svoje mobilné telefónne číslo, aby s ním mohla komunikovať aj v čase, keď nebude doma. Po tom, ako si muž vybral peniaze, mu žena nadiktovala číslo účtu, na ktoré má svoje peniaze vložiť v inej banke," načrtla detaily prípadu Kuzmová.



Neznáma žena dokonca objednala seniorovi taxík, aby ho odviezol do obchodného centra v Trenčíne, kde sa nachádza pobočka banky, do ktorej má vložiť vybrané peniaze. Počas celej doby žena so seniorom komunikovala cez mobil a opakovala mu, že ak v ten deň neprevedie peniaze, tak o ne príde.

"Tento pokus o podvod prekazili až pracovníčky banky, ktoré muža upozornili, že by mohlo ísť o podvod. Zatelefonovali dcére seniora, ktorú o všetkom informovali. Pracovníčky banky svojím aktívnym prístupom tak mužovi zachránili 6 500 eur," dodala k prípadu Kuzmová s tým, že polícia pátra po páchateľoch, ktorí sa na tomto pokuse obrať dôchodcu o peniaze podieľali.