Psychológ: Prvé sklony k sebapoškodzovaniu sa zväčša prejavujú v puberte. Často ich majú už aj deti

Sebapoškodzovanie môže viesť aj k smrti.

Sebapoškodzovanie je mnohokrát spojené s určitou formou komunikácie, kedy sa človek snaží dať najavo, že sa má psychicky veľmi zle.

Upozornil na to trenčiansky psychoterapeut a klinický psychológ Tomáš Divéky s tým, že blízki si môžu často takéto správanie chybne vysvetliť ako pútanie pozornosti.

Poukázal i na to, že vekovo sa dnes začínajú poškodzovať už aj adolescenti pred pubertou.

V rozhovore priblížil príčiny, prejavy i spôsoby liečenia sklonov k sebapoškodzovaniu.

V rozhovore sa okrem iného dočítate Čo spôsobuje sklony k sebapoškodzovaniu,

akým spôsobom si ľudia najčastejšie ubližujú,

v ktorom veku sa tieto sklony najviac prejavujú,

či môžeme tieto prejavy pozorovať už aj u detí,

čo by malo byť varovným signálom pre rodičov, že ich dieťa tieto sklony má,

ako sa sklony k sebapoškodzovaniu liečia,

ako rozlíšime "iba pokus" od skutočných sklonov,

ako môže sebapoškodzovanie viesť k smrti,

prečo je pre niektorých sebapoškodzovanie forma komunikácie.

Čo by malo byť pre človeka varovným signálom k tomu, že má sklony k sebapoškodzovaniu?

Mala by to byť pravidelnosť v tom zmysle, že nejde len o to “vyskúšať sa” porezať alebo popáliť cigaretou, ale že potreba sebapoškodzovania sa objavuje ako následok obvykle emočne náročnejšej situácie. Tiež by som spozornel, ak sa takáto potreba objavuje už ako fantázia.