Za nebezpečné vyhrážanie a porušovanie domovej slobody hrozí mužovi päťročné väzenie

35-ročný muž pod vplyvom alkoholu vyčíňal v areáli Detského mestečka v Trenčíne.

TRENČÍN. Trenčiansky vyšetrovateľ obvinil 35-ročného muža z prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. Ako

informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, obvinený muž sa v areáli Detského mestečka v Trenčíne vyhrážal jednej z tu prítomných žien zabitím.

Muž najprv rozbil sklenenú výplň dverí a vošiel do jednej ubytovacích buniek, kde sa nachádzali dve ženy vo veku 37 a 26 rokov so svojimi deťmi. Mladšia z nich utiekla do susednej bunky, kde požiadala ďalšiu ženu o pomoc. "Po tom, ako páchateľ počul, že žena volá na políciu, začal sa jej vyhrážať zabitím. Následne začal kráčať smerom k žene, pričom sa zastavil až vtedy, keď zbadal prichádzajúcu policajnú hliadku," uviedla k prípadu polícia.

Policajná hliadka agresívneho muža obmedzila na osobnej slobode. "Bola s ním vykonaná dychová skúška s výsledkom 1,44 promile. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol umiestnený v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi," dodala polícia s tým, že v prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na päť rokov.