Tipy na voľné chvíle (7. týždeň)

Kam vyraziť v najbližších dňoch v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Bánovciach nad Bebravou, Dubnici nad Váhom, Brezovej pod Bradlom a Soblahovom?

TRENČÍN

Woody Allen-Juergen Fischer: Sex noci svätojánskej

14. 2. – 18.30 – Posádkový klub. Dynamická, trošku rozmarná, no pritom intelektuálna komédia sa odohráva v roku 1905. Intelektuál Andrew Hobbs a jeho hanblivá manželka Adriana prežívajú partnerskú krízu. Do ich vidieckeho sídla zavíta na víkend bratranec Leopold so snúbenicou Ariel. Tá je však nenaplnenou láskou domáceho pána. Kolotoč vášne a humoru sa rozprúdi aj vďaka doktorovi Maxwellovi a jeho frivolnej partnerke Dulcy. Všetkých šesť postáv podľahne čaru svätojánskej noci, po ktorej prichádza rozuzlenie, ktoré si nenechajte ujsť!

Rôzne tváre depresie

16.2. – 16.00 – Knižnica. Diskusia s odborníkmi na podporu duševného zdravia na tému „Čo je depresia, aká je prevencia a liečba“. Diskutuje: MUDr. K. Kusá.

Príroda, životné prostredie a deti

do 28. 2. 2023 – Posádkový klub. Pripravuje: Trenčianske osvetové stredisko.

MALIAR PETER MATEJKA (1913 – 1972) v rozsiahlej súkromnej zbierke Kamila Benetina

do 15. 4. – Galéria. GMAB v Trenčíne vo svojich výstavných priestoroch predstaví vzácnu súkromnú zbierku malieb a kresieb významného maliara a novomestského rodáka Petra Matejku.

Homage à Jozef Fizel básnik tichej vznešenosti

do 15. 4. – Galéria. Výstava významného trenčianskeho sochára pri príležitosti jeho nedožitého 90. výročia narodenia a zároveň 25. výročia úmrtia.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Koncert KPH – Rastislav Jurčík, Jozef Piták

14.2. – 18.00 – Výstavná sieň MsKS.

Eliášove husle

19. 2. – 14.30 a 16.00 – MsKS. Rozprávka rozpráva príbeh o Eliášových husliach, ktoré zachránili nejednu princeznú a nejedného princa. Hudba týchto huslí je krásna a tajomná a má schopnosť pomáhať ľuďom nájsť správnu cestu. V jednom kráľovstve za dávnych čias žili tri sestry princezné spolu so svojím otcom, dobrým kráľom… V podaní súboru bábkového divadla Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom, pod vedením režiséra Ivana Radošinského, ožíva rozprávka Eliášove husle.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Výstava Tvorivosťou k umeniu

do 28. 2. – MsKS. Výstava tvorby študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Topoľčanoch.

DUBNICA NAD VÁHOM

Dubnické fašiangy

18. 2. – od 9.30 – Javisko pred OD ABC. Tešiť sa môžete na fašiangové trhy plné dobrôt či remeselných výrobkov a tiež sa spoločne zabavíme pri fašiangových hrách. Zároveň každé dieťa, ktoré Dubnické fašiangy navštívi v maske, dostane sladkú odmenu. Do nálady zahrá kapela Bystrická kasňa, hudobná skupina Pavelčákovci a tú najlepšiu zábavu zažijete s legendárnou skupinou Lojzo.

MYJAVA

Kurz košikárstva v Myjave

18. 2. – od 9.00 – KD Samka Dudíka. Kurz košikárstva, bude viesť skúsený košikár, majster ľudovej umeleckej výroby pán Pavol Vrtich.

Farby prírody

do 4. 6. – Múzeum Slovenských národných rád. Cieľom výstavy je poukázať na fyzikálne a chemické procesy v prírode, prostredníctvom ktorých vzniká celá škála farieb, ale aj objasniť, ako tieto farby vnímajú človek a živočíchy. Nočné videnie alebo termovidenie niektorých druhov sa fylogeneticky zdokonalilo tak, že ho dokonale vedia využiť na lov aj obranu. Preto okrem zooptiky bude výstava zameraná aj na obranný mechanizmus živočíchov pri ich prežití a pri love koristi.

BREZOVÁ POD BRADLOM

Tradičná brezovská zabíjačka spojená s karnevalom pre deti

18.2. – od 9.00 – Námestie gen. M. R. Štefánika. Ukážka tradičnej zabíjačky spojenej s ochutnávkou výrobkov, kultúrnym programom a karnevalom pre deti.

SOBLAHOV

Soblahovské fašiangy

18. 2. – areál OŠK. Veselý fašiangový sprievod obcou sa začne o 12.30 na zastávke Pažite. Zábava a pochovávanie basy s FSk Melenčár, tradičné fašiangové špeciality.