Mária Kosová : Nemali sme internet, do obce sme aj tak pritiahli veľké spevácke i herecké hviezdy

Časy, keď aj malé obce po celom Slovensku navštevovali najväčšie spevácke či herecké esá, sú už dávno preč. Ani Miestne kultúrne stredisko v Bošáci nebolo výnimkou.

BOŠÁCA. Novobošáčanka a rodáčka zo Zabudišovej Mária Kosová nastúpila v roku 1981 ako čerstvá maturantka do jeho služieb najskôr ako účtovníčka.

Onedlho bola poverená riadením MKS a začala sa na svojom pracovisku stretávať s československými legendami, ktoré dovtedy poznala iba z televíznej obrazovky. Do Bošáce pravidelne prichádzali jagavé hviezdy kultúry. Stretnúť tu populárneho princa Radovana z rozprávky Princezná so zlatou hviezdou Josefa Zímu či speváčku Yvettu Simonovú a speváka Milana Chladila, nebolo ničím výnimočným.

Koncerty neboli lacné ani v socializme

Dnes sú už 80. roky „retro“ érou. Ani v tých časoch nebolo jednoduché dostať veľké hviezdy umeleckého sveta na dosky kultúrnych domov malých obcí. Finančné požiadavky agentúr stúpali, nároky obyvateľov vidieť svojich obľúbencov neutíchali. Mladučká Majka Kosová už pred vyše štyridsiatimi rokmi nazrela do taktiky získavania umelcov s cieľom dotiahnuť ich do Bošáce.

„V júni 1981 vzniklo v Bošáci z Osvetovej besedy Miestne kultúrne stredisko. Začiatky v 80. rokoch pri organizovaní kultúrnych programov, ktoré ponúkal Slovkoncert, neboli ľahké. Programy boli drahé, väčšinou sa na ne doplácalo, čo sme nechceli pripustiť. Umelci sa aj sami ponúkali, občania chceli privezenú kultúru. Programy sme postupne objednávali,“ spomína si. V obci nechceli navyšovať ceny vstupeniek, preto ponuky programov smerovali aj do okolitých závodov. Najmä odborové organizácie kupovali pre svojich zamestnancov vstupenky.

„Časť programu sme už mali uhradenú a zvyšok sme finančne pokryli predajom lístkov v predpredaji a v deň vystúpenia,“ pokračovala. Pripomenula výbornú spoluprácu s Poľnohospodárskym družstvom v Bošáci či Hydrostavom v Trenčianskych Bohuslaviciach, kde bolo zamestnaných veľa obyvateľov z Bošáckej doliny.