“Máš to komu povedať!”

LUNA, n.o. spúsťa v Trenčianskom kraji kampaň, ktorej cieľom je zvýšenie povedomia ohľadom témy domáceho a rodovo podmieneného násilia.

Kampaň vychádza z myšlienky, že muži v spoločnosti prestavujú dôležitú úlohu v eliminácii sexizmu a násilia páchaného na ženách. Ak chceme eliminovať násilie v intímnych vzťahoch a poukázať na rodové stereotypy, je dôležité hovoriť o tom s mladými ľuďmi. V rámci kampane bude komunikácia prebiehať prostredníctvom masmédií, osobne na danú tému so študentmi stredných škôl v Trenčianskom kraji, aj so širšou verejnosťou.

Násilie sa dotýka každého z nás a každý môže prispieť k jeho eliminácii. Tvorme spolu bezpečný priestor v našej spoločnosti, tým že budeme voči sebe vzájomne tolerantní, rešpektujúci a všímaví. Hovorme otvorene o existencii násilia, odmietajme tolerovať akékoľvek jeho formy a prejavy.

LUNA, n.o. poskytuje osobám ohrozeným násilím pomoc vďaka

projektu LUNA, n.o. Bezpečný ženský domov Trenčín, financovaného z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, „Program SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie“. „LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne” získal grant z Nórska v sume 600 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 90 000 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zabezpečiť pokračovanie a rozvoj prevádzky BŽD a poradenského centra, ktoré spravuje LUNA, n.o. Partnermi sú Trenčiansky samosprávny kraj, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a SWAN Mobile, a.s.

LUNA, n.o. sa špecializuje na odbornú pomoc ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch. Poskytuje špecializované sociálne poradenstvo, právne poradenstvo a psychologické poradenstvo. Služby pre obete sú poskytované bezplatne.