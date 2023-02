Trenčania chcú preniknúť do šestky, Zimen: "Budeme o ňu bojovať"

Futbalisti AS Trenčín budú na jar bojovať o prienik do prvej šestky Fortuna ligy, ktorá sa pobije v druhej časti súťaže o majstrovský titul.

TRENČÍN. Tréner Marián Zimen sa počas zimnej prestávky pripravoval s tímom na Malte, s touto časťou prípravy vyslovil veľkú spokojnosť.

"Ja som s prípravou maximálne spokojný. Na Malte sme sa pripravovali vo výborných podmienkach, mali sme možnosť odohrať zápasy s dobrými súpermi. Potom sme pokračovali v domácich podmienkach, na ktoré sme zvyknutí," uviedol Zimen na tlačovej konferencii pred štartom jarnej časti Fortuna ligy.

Tréner má k dispozícii káder, ktorý bol na aj Malte: "V ňom nie je zmena. Trénujú s nami aj tí, ktorí tam neboli, lebo boli zranení. Máme k dispozícii aj dos Santosa, uzatvára sa jeho príchod." Holandský stredopoliar má na konte vyše 130 stretnutí v holandskej Eredivisie a prešiel si všetkými mládežníckymi reprezentačnými kategóriami. V Trenčíne chce nájsť novú chuť do futbalu.

Trenčín má k dispozícii aj Samuela Lavrinčíka, no tomu končí v lete zmluva a novú nepodpísal. "Lavrinčík je stále náš hráč, ale nepripravuje sa s nami. To je vec trénera, že sa musí pripravovať s tým, čo má," reagoval Zimen.

AS hraj na jeseň systémom 4-3-3, rovnako sa ním prezentoval aj v príprave. A kormidelník tímu na tom zrejme nechce nič meniť. "Držíme sa systému 4-3-3 ale to neznamená, že v priebehu zápasu neprejdeme na iný. Ale pripravovali sme sa takto aj v príprave."

Po pauze čaká na Trenčanov neľahká úloha. Preniknúť do prvej šestky. Zatiaľ je deviaty, no na šiestu Žilinu stráca len dva body. Jar odštartuje už v piatok súbojom v Banskej Bystrici. "Pokiaľ žije šanca, budeme o ňu bojovať. Je to dôležitý zápas, pôjde o veľa. Je to cítiť aj v kabíne. Ale aj po Banskej Bystrici bude ďalší ťažký zápas, nestaviame to na hranu. Pobijeme sa o najlepší výsledok," uzavrel Zimen.