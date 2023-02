Výstavba hokejovej haly pre talentovanú mládež napreduje

Práce sa naplno rozbehli aj v stredoškolskom kampuse v Zámostí, kde sa už črtajú základy novej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne. Zhotoviteľ aj investor absolvovali prvý kontrolný deň na stavbe.

Unikátny projekt, ktorý odštartovalo v roku 2017 podpísanie memoranda o spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja, dostáva reálne kontúry. Zhotoviteľ sa naplno zahryzol do prác na hokejovej hale, v rámci ktorej bude umiestnená hlavná hracia ľadová plocha s rozmermi 60 x 26 m a tréningová hokejová hala s rozmermi 24,4 x 26 m s tribúnou pre 388 osôb. Pôvodný rozpočet presahoval 12,5 mil. eur. „Je to asi najväčšia stavba, ktorú realizuje Trenčiansky samosprávny kraj a po stavbách týkajúcich sa našich nemocníc asi aj najdrahšia. Zemné práce sú už za nami a zabetónovala sa aj základová doska na snežnú jamu.

Všetky práce prebiehajú naozaj dobre. Mali sme rokovanie so zhotoviteľom ohľadne dodatku, pretože ceny stavebných materiálov aj práce išli výrazne hore. Pevne verím, že počas celého roka sa v tejto stavbe bude pokračovať a že ju aj zdarne dokončíme, aby tento pilotný projekt regionálnych hokejových akadémií v rámci Slovenska uzrel svetlo sveta a slúžil mládeži a budúcim hokejovým hviezdam,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Práve spojenie kvalitného zázemia s kvalitným vzdelávaním je unikátnym konceptom, do ktorého sa pustila trenčianska župa a župná Stredná športová škola v Trenčíne v spolupráci so SZĽH.

„Hokej je šport, ktorý spája všetkých ľudí, a vieme sa pri ňom zjednotiť. Myslím si, že práve tento projekt regionálnych hokejových akadémií nám umožní nadviazať na tie úspechy, ktoré mal slovenský hokej v minulosti,“ dodal župan. Aktuálne je v projekte Hokejovej akadémie v rámci Strednej športovej školy v Trenčíne zapojených 62 talentovaných hokejistov.

(Lenka Kukučková)