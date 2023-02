Na štadión som prichádzal vysmiaty, aj keď som nechytal, hovorí Latkóczy

Brankár Šimon Latkóczy udivuje číslami v americkej NCAA.

Šimon Latkóczy. (Zdroj: ARCHÍV University of Nebraska Omaha)

Za posledných päť zápasov ste inkasovali iba päťkát a vaša úspešnosť prevyšuje 96 percent. Ako to vnímate?

Podobné štatistiky som mal naposledy v Dukle Trenčín. Tešia ma. Sú však dobré iba pre tých, ktorí na ne vedia rýchlo zabudnúť. V samotnom zápase sa nemôžem sústrediť na to, aby som inkasoval iba jeden gól z pätnástich striel. Štatistiky neriešim, hoci sa na ne veľmi dobre pozerá a majú určitú výpovednú hodnotu. Skôr sa pozerám na to, ako sa neustále zlepšovať v každom ohľade.

V čom vidíte hlavné príčiny aktuálne vynikajúcej formy?

V Omahe mám skvelé podmienky na rozvoj. Mám okolo seba vynikajúcich ľudí, ktorí sa o mňa starajú v každom smere. Od doktora, kondičného trénera, brankárskeho trénera, mentálneho kouča Pavla Lacka i mentora Petra Kosu až po rodinu a všetkých blízkych.

Na univerzite som spokojný.

Neboli ste draftovaný a nemáte ideálnu výšku na NHL. Kde sa vidíte o pár rokov po skončení školských čias?

Stále mám tie najvyššie ciele. Rád by som zostal aj po univerzite v Amerike. Otvorený som však aj európskym ligám.

V predchádzajúcej sezóne ste pôsobili v Madisone, odkiaľ ste sa v aktuálnom ročníku presunuli do University of Nebraska-Omaha. Vnímate veľké rozdiely?

Nedá sa to porovnať. V Madisone mi vytvárali veľmi dobré podmienky. Ale to, čo zažívam v Omahe, si veľa ľudí ani nevie predstaviť. NCAA je na mimoriadne vysokej úrovni. Univerzity sa predbiehajú v zabezpečení, aby dokázali do svojich radov prilákať najlepších hráčov. Dovolím si povedať, že podmienky u nás sú porovnateľné s NHL.

Na štadióne trávim sedem až osem hodín a stále mám čo robiť. Tréning na ľade, suchý tréning, regenerácia a rôzne drobnosti, na ktoré som v minulosti nebol zvyknutý.