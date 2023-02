Ponúkli o 100-tisíc viac, ako je odhad znalca. Majiteľ Machnáča na ponuku neziskovky ani nereagoval

Machnáč je medzinárodne významná pamiatka.

Od podania návrhu na vyvlastnenie Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach ubehlo takmer 16 mesiacov, doteraz sa ale nič podstatné smerom k záchrane národnej kultúrnej pamiatky jej súkromným majiteľom neudialo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK), ktorá sa už viac ako desať rokov snaží o záchranu architektonického skvostu, sa preto rozhodla konať a podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodzovania a znehodnocovania národného kultúrneho dedičstva.

Ako vyzerali posledné viac ako dva roky snahy o záchranu Machnáča, porozprával riaditeľ neziskovej organizácie SJK architekt Martin Zaiček.

Martin Zaiček (zdroj: jaromirkrejcar.com)

V roku 2020 prišla prvýkrát ponuka od SJK na odkúpenie Liečebného domu Machnáč. Kam ste sa za posledné dva roky dopracovali?

Vtedy sme predstavili vlastný zámer záchrany a obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky. V tom roku sme zároveň zaslali list s ponukou na odkúpenie objektu majiteľovi, ten s nami ale nekomunikoval a menil svoje doručovacie adresy. Majiteľ, spoločnosť Keorlen Trade prenajala objekt OZ Machnáč na 40 rokov.

V roku 2020 bol majiteľovi ale nariadený zákaz narábať s nehnuteľnosťou z obavy, že by sa objekt mohol dostať do tretích rúk a tým by sa výrazne sťažila ako komunikácia, tak dohľad pamiatkarov. Ponuku na odkúpenie liečebného domu sme posielali opakovane, komunikácia s majiteľom bola a je nulová.

Preto spoločnosť podala v septembri 2021 na Okresný úrad v Trenčíne žiadosť o vyvlastnenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vo verejnom záujme. Ten je v Ústave SR definovaný, a preto sme sa opreli o túto možnosť. Pri Machnáči je zjavné, že dochádza k systematickému poškodzovaniu verejného záujmu v podobe degradovania národnej kultúrnej pamiatky s medzinárodným významom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok 'Je smutné, že architektonický klenot sa takto devastuje,' hovorí výtvarníčka o Machnáči Čítajte

Ako to aktuálne vyzerá s vyvlastňovacím konaním?

Prebieha už 16 mesiacov, s prestávkami je akoby ten proces obnovovaný a zastavovaný z dôvodu napádania procesu majiteľom objektu. Od iniciovania našich aktivít začiatkom roku 2020 dodnes nedošlo k jedinému stretnutiu s majiteľom, ktorý by vedel odborne a vecne odkomunikovať stav pamiatky. Zároveň nekoná inak ako v úradných veciach vo vzťahu k vyvlastňovaciemu konaniu, to znamená, že dopĺňa systematicky niečo nové do spisu.