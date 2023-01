S novým rozdelením nemocníc župa nesúhlasí, bude žiadať zmeny

Kategorizácia nemocníc, ktorú pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR, rozdelila nemocnice do piatich úrovní podľa poskytovania programových profilov. Nové rozdelenie však nezohľadňuje už súčasnú nepriaznivú situáciu v dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom kraji.

Práve v Trenčianskom samosprávnom kraji sú podľa tejto kategorizácie len dve nemocnice II. úrovne, a to Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, čo je najmenej zo všetkých samosprávnych krajov. Nemocnicou III. úrovne je len Fakultná nemocnica Trenčín a do I. úrovne ministerstvo zaradilo NsP Myjava a Nemocnicu na okraji mesta v Partizánskom, ale aj nemocnice v Ilave, Handlovej a Bánovciach nad Bebravou.

„Trenčiansky samosprávny kraj bude žiadať preradenie NsP Myjava a Nemocnice na okraji mesta, n. o., Partizánske do II. úrovne nemocníc. Obe nemocnice majú záujem o doplnkové a nepovinné programy pre vyššie úrovne nemocníc. Rovnako Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica majú záujem o doplnkové programy III. úrovne nemocníc. Tejto téme sa budeme venovať aj na najbližšom zasadnutí Zastupiteľstva TSK koncom januára,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Ide o komplexné všeobecné nemocnice, ktoré poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, pričom každá má 8 lôžkových oddelení vrátane OAIM. Rozsahom poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti a komplexnosťou sa výrazne odlišujú od „menších nemocníc“, ako sú NsP Ilava, n. o., Nemocnica AGEL Handlová, s. r. o., a pod., preto župa nesúhlasí s tým, aby boli v rovnakej kategórii. V prípade obmedzenia súčasného rozsahu poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti v týchto nemocniciach sa pre občanov z miest a obcí okresu Myjava a mesta a obcí okresu Partizánske zhorší dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Nemocnica v Myjave

V Trenčianskom kraji za posledných 20 rokov došlo v dôsledku transformačných krokov, buď Ministerstva zdravotníctva SR, alebo zdravotných poisťovní, k výraznému úbytku akútnych lôžok približne o 1/3. Taktiež sa uskutočnila centralizácia činností a výkonov tak, aby bola zabezpečená dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ako aj jej komplexnosť. „Trenčiansky samosprávny kraj za posledné obdobie investoval do nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti cca 42 mil. eur zo svojho rozpočtu, a to na dobudovanie, rekonštrukcie, modernizácie pracovísk a oddelení, ako aj doplnenie ich prístrojového vybavenia,“ zdôraznil župan. Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK spĺňajú požiadavky na materiálno-technické vybavenie aj pre vyššie úrovne, ako sú zaradené v rámci tejto kategorizácie nemocníc.