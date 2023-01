Novomestskí policajti pomohli žene, ktorá bola v ohrození života

Žena silno krvácala.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Žena z okresu Nové Mesto nad Váhom mala šťastie, že v čase, keď jej išlo o život jej prvú pomoc poskytli práp. Marián Svitálek a stržm. Timea Beňová z Obvodného oddelenia PZ Nové Mesto nad Váhom. Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Žena bola v priamom ohrození života, pretože silno krvácala. Práp. Marián Svitálek začal okamžite konať a pomocou deky jej tlačil na ranu. Medzičasom stržm. Timea Beňová zabezpečila zo služobného auta lekárničku. Deka bola vymenená za sterilný obväz, pomocou ktorého následne zastavovali krvácanie.

Ženu zabalili do termoizolačnej fólie, aby zabránili jej podchladeniu. Počas celého času so ženou komunikovali a snažili sa ju udržať pri vedomí. Potom ako upadla do bezvedomia urobili protišokové opatrenia a zároveň sledovali jej životné funkcie. Zotrvali pri nej až do príchodu zdravotníkov.