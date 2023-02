Na šialený letecký rekord využili sedem lietadiel a sedem európskych letísk

Mladí Novomešťania absolvovali za necelých 48 hodín sedem letov v rôznych lietadlách, spoznali sedem letísk v piatich krajinách, nalietali spolu 5108 kilometrov.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Dva dni pozorného hľadania a rezervácií potreboval Novomešťan Erik Tupý (19) na to, aby pripravil presný časový harmonogram slovenského rekordu z kategórie neuveriteľných. Erik spoločne so sestrou Zinou Tupou (16) absolvovali za necelých 48 hodín sedem letov v rôznych lietadlách, spoznali sedem letísk v piatich krajinách, nalietali spolu 5108 kilometrov a v lietadlách strávili presne 645 minút, teda takmer jedenásť hodín.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Svoj kuriózny slovenský rekord začali 15. januára na letisku vo Viedni a medzipristátiami v Bosne a Hercegovine, Taliansku, Portugalsku a Španielsku sa nakoniec prepracovali až k finálnemu pristátiu 17. januára v Bratislave. Súrodenecká dvojica nám o siedmich rôznych letoch počas necelých 48 hodín s veľkou eufóriou po šťastnom pristátí porozprávala.

Napísali sme

Napísali sme Socha Alžbety Bátoriovej skončila po desaťročí pod motorovou pílou Čítajte

Priblížte nám časový harmonogram a medzipristátia z vášho netradičného leteckého rekordu.

15. januára sme o 18:15 z Viedne odlietali do Bosny a Hercegoviny a po 55 minútach a absolvovaných 388 kilometroch sme pristáli na letisku v Banja Luke. Na ďalší deň, 16. januára, nasledoval druhý, 632 km dlhý let z Banja Luky do talianskeho a upršaného Milana. Ešte v ten istý deň sme z Talianska odleteli do Lisabonu vzdialeného 1683 km. Po takmer trojhodinovom lete sme si trošku oddýchli na prechádzke hlavným mestom Portugalska a onedlho leteli už do Madridu. Do španielskej metropoly sme prileteli 90 minút pred polnocou a absolvovali 503 kilometrov dlhý let.

Napísali sme

Napísali sme Futbalový rozhodca Erik Tupý: Portugalci zavádzajú novinku - bielu kartu Čítajte

A to nebol zďaleka vašej rekordnej ceste koniec.

Prespali sme na letisku v Madride a v doobedňajších hodinách 17. januára odleteli vyše hodinu trvajúcim letom do Barcelony. Počas piateho letu sme absolvovali 564 kilometrov.